В АТОР назвали цену самого дорогого пакетного тура 2018 года

«На основе данных ведущих туроператорских компаний — членов АТОР — аналитическая служба Ассоциации туроператоров составила рейтинг самых дорогостоящих пакетных туров, которые приобретали российские туристы в 2018 году… 1. Цена тура на человека — 7 млн р. Это самый дорогой тур 2018 года из известных, и он — по России. Тур продан за 35 млн рублей семье из 5 человек», — говорится в сообщении АТОР.

На втором месте оказался пакетный тур в Турцию для семьи из трех человек, который обошелся для них почти в 10 млн рублей. На третьем месте оказалось сразу три тура (во Францию, на Мальдивские острова и в Италию), каждый из которых обошелся в среднем в 1,8 млн рублей с человека.