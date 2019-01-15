Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какая Андреева на самом деле: коллеги припомнили
Сода и кроссовки: самые дикие сочетания, которых быть не может
Как сейчас выглядят и чем занимаются дети-звезды из популярных новогодних фильмов
Александр Петров: «Что же мне теперь, не сниматься?»
Как обустроить маленькую кухню: 9 идей
«Стерпится — слюбится»Как менялся институт брака в России
Жванецкий о выдвижении Зеленского в президенты
Работающим пенсионерам повысят выплаты
Стриженовы показали разбитого инсультом Николая Носкова
Жизни онкобольного Виктора Рыбина подвели итог
Фото дочек Глюкозы в купальниках взволновало пользователей Сети
5-метровый крокодил подпрыгнул и съел женщину
«Зачем вы это делаете?»: Зубков о ценах на заправках «Газпрома»
Умер Александр Саркисов
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
Фото яйца произвело фурор в сети
Роскошный дом за круглую сумму достался двум котам
Как обустроить маленькую кухню: 9 идей
Фоторепортажи
8Трамп посетил границу с Мексикой
30Кого мы потеряли в 2018 году
15:32 (мск), источник: RNS

В АТОР назвали цену самого дорогого пакетного тура 2018 года

Самый дорогостоящий пакетный тур в 2018 году приобрела семья из пяти человек за 35 млн рублей, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). К такому выводу пришла аналитическая служба ассоциации, сопоставив присланные туристическими компаниями данные о приобретенных российскими туристами путевках.

Источник: Reuters
Новость
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни

«На основе данных ведущих туроператорских компаний — членов АТОР — аналитическая служба Ассоциации туроператоров составила рейтинг самых дорогостоящих пакетных туров, которые приобретали российские туристы в 2018 году… 1. Цена тура на человека — 7 млн р. Это самый дорогой тур 2018 года из известных, и он — по России. Тур продан за 35 млн рублей семье из 5 человек», — говорится в сообщении АТОР.

На втором месте оказался пакетный тур в Турцию для семьи из трех человек, который обошелся для них почти в 10 млн рублей. На третьем месте оказалось сразу три тура (во Францию, на Мальдивские острова и в Италию), каждый из которых обошелся в среднем в 1,8 млн рублей с человека.

Больше трети россиян собираются провести отпуск на море
Во время загрузки произошла ошибка.
13 января© Ньюстюб
 Захарова ответила на слова Лукашенко о возможной потере Россией союзника в лице Минска
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
У экс-главы Серпуховского района нашли 565 земельных участков
Ведущий Первого канала рассказал о своей скромной зарплате
Силуанов назвал неожиданной реакцию на пенсионную реформу
Что за «единый мусорный оператор» появится в России?
Кровати из досок и стульев установили в больнице Кузнецка
Кокорин заказывает еду в тюрьме через интернет-магазин
Спорт
Новые лица ЦСКА, «Спартака», «Ростова». Кто эти люди Кто-то из них наверняка удивит вас весной
Hi-Tech
40 млн лайков: почему фото яйца произвело фурор в сети Протест, флешмоб или люди сошли с ума?
Авто
Лайфхак, как «победить» передвижную камеру: он правда работает? В Сети появился рецепт, как «подставить» оператора, который охраняет передвижную камеру фиксации нарушений ПДД
Кино
Беллуччи, дочь Деппа и другие звезды на приеме кинопремии Знаменитости чествовали 16 молодых и многообещающих актрис, претендующих на премию «Сезар»
Недвижимость
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Дети
Меган Маркл назвала имя будущей дочки Герцогиня попросила совета у своих самых маленьких поклонников (фото)
Леди
«Элвис жив!»: шесть необычных теорий про смерти знаменитых людей Смерть этих людей в чем-то даже затмила их деятельность при жизни. Рассказываем о знаменитостях, заставивших поклонников разрабатывать теории о своей кончине.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь