Основатель Huawei впервые ответил на обвинения в шпионаже в адрес компании

Источник: AP 2019

В ходе круглого стола в китайском Шэньчжэне бизнесмен отверг обвинения в том, что китайское правительство использует его компанию для шпионажа за западными правительствами. Чжэнфэй подчеркнул, что не поддерживает регулярные связи с Пекином, а его технологическая империя переживает крупнейший кризис за годы своего существования. «Я люблю свою страну, я поддерживаю Коммунистическую партию. Но я не сделаю ничего, чтобы навредить миру», — отметил миллиардер. Он добавил, что не видит тесной связи между своими личными политическими убеждениями и бизнесом Huawei.

В то же время Чжэнфэй назвал американского лидера Дональда Трампа «великим президентом». Он отметил потенциал в отношениях компании с администрацией президента США и подчеркнул, что отклонит любой запрос Пекина о предоставлении конфиденциальной информации о клиентах Huawei. Чжэнфэй добавил, что возьмет паузу в вопросе, связанном с судьбой финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной ранее в Канаде.

Мэн — старшей дочери бизнесмена — грозит экстрадиция в США по обвинению в мошенничестве с целью избежать американских санкций против Ирана.