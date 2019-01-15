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17:06 (мск), источник: BFM.ru

ЦБ возьмет под контроль денежные переводы россиян за границу

Регулятор подозревает, что физлица пытаются избежать валютного контроля.

Источник: РИА "Новости"

Центробанк усилит контроль над регулярными переводами наличных средств физических лиц за границу. Об этом говорится в рекомендации ЦБ о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов, передает ТАСС.

По мнению регулятора, такие операции могут свидетельствовать о сокрытии физическими лицами ведения предпринимательской деятельности на территории РФ и об уклонении от постановки на учет импортных контрактов в уполномоченных банках с целью избежать валютного контроля.

Внимание регулятора привлекли денежные переводы через внутренние подразделения банков на территории крупных торговых мест.

Под подозрение попали так называемые серийные отправители — физические лица, осуществляющие переводы неоднократно в течение дня с минимальным временным интервалом между операциями, а также физлица, отправляющие денежные средства нескольким получателям в одни и те же населенные пункты, и те, кто переводит суммы, превышающие обычно переводимые физическими лицами, не связанными с предпринимательской деятельностью, такие как перевод заработной платы, дарение, оказание материальной помощи и другие.

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