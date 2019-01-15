ЦБ возьмет под контроль денежные переводы россиян за границу
Регулятор подозревает, что физлица пытаются избежать валютного контроля.
Регулятор подозревает, что физлица пытаются избежать валютного контроля.
Центробанк усилит контроль над регулярными переводами наличных средств физических лиц за границу. Об этом говорится в рекомендации ЦБ о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов, передает ТАСС.
По мнению регулятора, такие операции могут свидетельствовать о сокрытии физическими лицами ведения предпринимательской деятельности на территории РФ и об уклонении от постановки на учет импортных контрактов в уполномоченных банках с целью избежать валютного контроля.
Под подозрение попали так называемые серийные отправители — физические лица, осуществляющие переводы неоднократно в течение дня с минимальным временным интервалом между операциями, а также физлица, отправляющие денежные средства нескольким получателям в одни и те же населенные пункты, и те, кто переводит суммы, превышающие обычно переводимые физическими лицами, не связанными с предпринимательской деятельностью, такие как перевод заработной платы, дарение, оказание материальной помощи и другие.
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