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17:31 (мск), источник: Ведомости

Граждане США подали иск к «Аэрофлоту» на $3,6 млн

Они требуют компенсации за недопуск на рейс.

Источник: Дмитрий Новожилов / Ведомости

Александр, Светлана и Дмитрий Бандурины подали иск к «Аэрофлоту» в федеральный суд Северного округа Иллинойса на $3,6 млн. Иск принят к производству.

Истцы — граждане США, говорится в документе. 5 мая 2018 г. они должны были вылететь рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Хельсинки (этот рейс компания выполняет по код-шеринговому соглашению с Finnair, которая выступает соответчиком по иску), а уже из столицы Финляндии — лететь рейсом Finnair в Чикаго.

Истцы утверждают, что прибыли в терминал D «Шереметьево» примерно за 2 часа до вылета, но «им не разрешали сдать багаж вплоть до 50 минут до вылета» (почему так произошло, в иске не уточняется), и только потом истцы смогли пройти контроль безопасности и таможни.

А так как Бандурина страдает врожденным подвывихом бедра, добраться до выхода на посадку истцы смогли за 18−19 минут до вылета, говорится в иске.

Посадка на рейс заканчивается за 20 минут до вылета. Сотрудники «Аэрофлота» не пустили пассажиров на борт, хотя самолет еще стоял у гейта, в результате они не попали и на стыковочный рейс. В итоге истцы улетели спустя примерно сутки и им пришлось покупать новые билеты. При этом «Аэрофлот» не проявил об истцах никакой заботы и не оказал им никакой значимой помощи, говорится в иске.

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Если пассажир опоздал на рейс без уважительной причины, то авиакомпания не имеет перед ним никаких обязательств по обеспечению водой, питанием и гостиницей, говорит представитель в России сервиса Airhelp (занимается взысканием компенсаций с авиакомпаний за задержки) Виктория Клымык.

Истцы считают, что «Аэрофлот» нарушил ст. 19 Монреальской конвенции, согласно которой перевозчик несет ответственность за ущерб, причиненный задержкой рейса, и обязан делать все возможное, чтобы задержки избежать.

Россия присоединилась к Монреальской конвенции в 2018 г, по ней иск к авиакомпании может подаваться и в стране назначения — он будет рассмотрен по законам США, говорит партнер канадской юридической фимы Eberg Aviation Consulting Артур Эберг.

Свои расходы на новые билеты и дополнительное пребывание в Москве Бандурины оценили примерно в $19 500.

Сумма иска в $3,6 млн объясняется информацией и ощущением истцов, определить окончательный размер компенсации они просят суд. В иске говорится, что к нему могут присоединиться и другие пассажиры, пострадавшие от действий «Аэрофлота». На этот рейс кроме Бандуриных не пустили еще четырех пассажиров.

По Монреальской конвенции, у перевозчиков есть предел ответственности, сейчас это примерно $8700 за пассажира, взыскать ущерб выше этого предела очень сложно, говорит Эберг.

У судебной системы США длинные руки, к ответственности может быть привлечена иностранная компания, имеющая активы или ведущая деятельность в США, говорит партнер юрфирмы НАФКО-консультанты Ирина Мостовая.

«Ведомости» направили запрос в «Аэрофлот».

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Ликбез Daily Storm для тех, кто не боится говорить правду об авиаперевозчиках.

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