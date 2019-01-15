Граждане США подали иск к «Аэрофлоту» на $3,6 млн
Они требуют компенсации за недопуск на рейс.
Они требуют компенсации за недопуск на рейс.
Александр, Светлана и Дмитрий Бандурины подали иск к «Аэрофлоту» в федеральный суд Северного округа Иллинойса на $3,6 млн. Иск принят к производству.
Истцы — граждане США, говорится в документе. 5 мая 2018 г. они должны были вылететь рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Хельсинки (этот рейс компания выполняет по
А так как Бандурина страдает врожденным подвывихом бедра, добраться до выхода на посадку истцы смогли за 18−19 минут до вылета, говорится в иске.
Посадка на рейс заканчивается за 20 минут до вылета. Сотрудники «Аэрофлота» не пустили пассажиров на борт, хотя самолет еще стоял у гейта, в результате они не попали и на стыковочный рейс. В итоге истцы улетели спустя примерно сутки и им пришлось покупать новые билеты. При этом «Аэрофлот» не проявил об истцах никакой заботы и не оказал им никакой значимой помощи, говорится в иске.
Если пассажир опоздал на рейс без уважительной причины, то авиакомпания не имеет перед ним никаких обязательств по обеспечению водой, питанием и гостиницей, говорит представитель в России сервиса Airhelp (занимается взысканием компенсаций с авиакомпаний за задержки) Виктория Клымык.
Истцы считают, что «Аэрофлот» нарушил ст. 19 Монреальской конвенции, согласно которой перевозчик несет ответственность за ущерб, причиненный задержкой рейса, и обязан делать все возможное, чтобы задержки избежать.
Россия присоединилась к Монреальской конвенции в 2018 г, по ней иск к авиакомпании может подаваться и в стране назначения — он будет рассмотрен по законам США, говорит партнер канадской юридической фимы Eberg Aviation Consulting Артур Эберг.
Свои расходы на новые билеты и дополнительное пребывание в Москве Бандурины оценили примерно в $19 500.
По Монреальской конвенции, у перевозчиков есть предел ответственности, сейчас это примерно $8700 за пассажира, взыскать ущерб выше этого предела очень сложно, говорит Эберг.
У судебной системы США длинные руки, к ответственности может быть привлечена иностранная компания, имеющая активы или ведущая деятельность в США, говорит партнер юрфирмы
«Ведомости» направили запрос в «Аэрофлот».