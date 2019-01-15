Производители дронов оценили идею доставки пива из отделений «Почты России»

«Почта России» объявила, что в трех тысячах почтовых отделений по всей России уже продается пиво. Ранее компания пыталась запустить проект по доставке посылок по воздуху — беспилотниками. Представители ассоциаций производителей беспилотных аппаратов оценили идею воздушной доставки пива. Они усомнились, что в России именно «Почта России» станет первопроходцем в этом инновационном способе передавать продукт клиенту. В России пока нет четкого законодательства, которое бы регулировало полеты дронов. В некоторых странах мира такая доставка товаров уже работает.

Гендиректор Ассоциации «АЭРОНЕТ» Глеб Бабинцев был удивлен, что в отделениях «Почты России» начали продавать пиво, и сначала решил, что это розыгрыш. Идею почтовой доставки пенного напитка дронами он назвал бесперспективной.

По словам Бабинцева, доставка товаров дронами, в том числе и на Западе, носит показательный характер, а не постоянный. Пройдет еще много лет, прежде чем люди заменят автомобили и курьеров на беспилотники: «И действительно, крупные интернет-гиганты об этом думают активно — и Амазон, и Google. “Почту России” я к ним не отношу. В России есть структуры, которые о такой доставке думают, и мы с этими структурами на связи, по крайней мере. Доставка такая в городах не представляется возможной в течение пяти-десяти и более лет. Потому что инфраструктура городов к этому не готова».

Эксперт считает, что мир не только не готов к переходу на дроны технически, но и юридически. Доставка товаров такими летательными аппаратами ничем не регламентируется. В тех районах, где такое будет возможно, нужно создавать зоны, где не летают другие воздушные объекты.

В России, по словам Бабинцева, применение дронов может развиваться в труднодоступных регионах с экстремальными природными условиями. Если где-то требуется доставить предмет в дальнюю деревню, удаленное предприятие, лагерь МЧС.

Когда вахтовым методом люди работают, чтобы, забыли вот они гаечный ключ, доставить его с одного берега реки на другой беспилотником какой-то комплект инструментов. Глеб Бабинцев гендиректор Ассоциации «АЭРОНЕТ»

Гендиректор ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян смотрит на проблему с оптимизмом. «Юридических запретов никаких нет на это, что перевозить и как. В России другая проблема — пока нет законодательства по использованию воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами, но оно должно появиться в этом году, мы все надеемся, что оно будет, — говорит он. — Там будет граница по высоте полета метров 150, только в дневное время [летать], только в радиусе действия [и специальные разрешения]».

Багдасарян отметил, что сегодня большого успеха в доставке грузов дронами добилась Австралия, которая уже выходит на европейский рынок. Также он подчеркнул, что маркетплейс Amazon отправляет товары беспилотниками только в пригородные зоны, пока полеты в городах запрещены.