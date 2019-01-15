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20:46 (мск), источник: Daily Storm

Производители дронов оценили идею доставки пива из отделений «Почты России»

Государственную компанию не отнесли к числу тех, кто готов преуспеть в беспилотной доставке.

«Почта России» объявила, что в трех тысячах почтовых отделений по всей России уже продается пиво. Ранее компания пыталась запустить проект по доставке посылок по воздуху — беспилотниками. Представители ассоциаций производителей беспилотных аппаратов оценили идею воздушной доставки пива. Они усомнились, что в России именно «Почта России» станет первопроходцем в этом инновационном способе передавать продукт клиенту. В России пока нет четкого законодательства, которое бы регулировало полеты дронов. В некоторых странах мира такая доставка товаров уже работает.

Гендиректор Ассоциации «АЭРОНЕТ» Глеб Бабинцев был удивлен, что в отделениях «Почты России» начали продавать пиво, и сначала решил, что это розыгрыш. Идею почтовой доставки пенного напитка дронами он назвал бесперспективной.

Новость
Беспилотник «Почты России» за 1,2 миллиона рублей разбился во время первого полета

По словам Бабинцева, доставка товаров дронами, в том числе и на Западе, носит показательный характер, а не постоянный. Пройдет еще много лет, прежде чем люди заменят автомобили и курьеров на беспилотники: «И действительно, крупные интернет-гиганты об этом думают активно — и Амазон, и Google. “Почту России” я к ним не отношу. В России есть структуры, которые о такой доставке думают, и мы с этими структурами на связи, по крайней мере. Доставка такая в городах не представляется возможной в течение пяти-десяти и более лет. Потому что инфраструктура городов к этому не готова».

Эксперт считает, что мир не только не готов к переходу на дроны технически, но и юридически. Доставка товаров такими летательными аппаратами ничем не регламентируется. В тех районах, где такое будет возможно, нужно создавать зоны, где не летают другие воздушные объекты.

В России, по словам Бабинцева, применение дронов может развиваться в труднодоступных регионах с экстремальными природными условиями. Если где-то требуется доставить предмет в дальнюю деревню, удаленное предприятие, лагерь МЧС.

Когда вахтовым методом люди работают, чтобы, забыли вот они гаечный ключ, доставить его с одного берега реки на другой беспилотником какой-то комплект инструментов.
Глеб Бабинцев
гендиректор Ассоциации «АЭРОНЕТ»

Гендиректор ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян смотрит на проблему с оптимизмом. «Юридических запретов никаких нет на это, что перевозить и как. В России другая проблема — пока нет законодательства по использованию воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами, но оно должно появиться в этом году, мы все надеемся, что оно будет, — говорит он. — Там будет граница по высоте полета метров 150, только в дневное время [летать], только в радиусе действия [и специальные разрешения]».

Багдасарян отметил, что сегодня большого успеха в доставке грузов дронами добилась Австралия, которая уже выходит на европейский рынок. Также он подчеркнул, что маркетплейс Amazon отправляет товары беспилотниками только в пригородные зоны, пока полеты в городах запрещены.

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