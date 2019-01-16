От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Итак, за что вы платите 100 процентов и не можете отказаться?

«За коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды и за отопление. Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться, — уточнила Разворотнева». А если вы давно не сдавали показания приборов учета, то есть не делали это больше полугода, то вам начинают начислять платежи по нормативу с повышающим коэффициентом. И от этого тоже нельзя отказаться.

А от чего можно отказаться?