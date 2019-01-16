От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Итак, за что вы платите 100 процентов и не можете отказаться?
«За коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды и за отопление. Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться, — уточнила Разворотнева». А если вы давно не сдавали показания приборов учета, то есть не делали это больше полугода, то вам начинают начислять платежи по нормативу с повышающим коэффициентом. И от этого тоже нельзя отказаться.
А от чего можно отказаться?
«Можете направить заявление на имя той организации, которая выставляет, например, плату за воду, о том, что проживаете по другому адресу. И тогда за воду с вас платежи не будут брать», — советует Разворотнева. То есть, можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение. Но надо ставить приборы учета, либо подтвердить, что их установка невозможна в этом доме — сейчас требуется документальное подтверждение.