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04:47 (мск), источник: Российская газета

От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Пока у вас есть в собственности квартира, за ее содержание вы должны платить, живете там или нет. Так ответила на вопросы читателей «Российской газеты» во время «горячей линии» в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ Контроль») Светлана Разворотнева. И пояснила подробнее.

Итак, за что вы платите 100 процентов и не можете отказаться?

«За коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды и за отопление. Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться, — уточнила Разворотнева». А если вы давно не сдавали показания приборов учета, то есть не делали это больше полугода, то вам начинают начислять платежи по нормативу с повышающим коэффициентом. И от этого тоже нельзя отказаться.

А от чего можно отказаться?

«Можете направить заявление на имя той организации, которая выставляет, например, плату за воду, о том, что проживаете по другому адресу. И тогда за воду с вас платежи не будут брать», — советует Разворотнева. То есть, можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение. Но надо ставить приборы учета, либо подтвердить, что их установка невозможна в этом доме — сейчас требуется документальное подтверждение.

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