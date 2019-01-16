McDonald’s лишился Big Mac

Результат судебного процесса означает, что Supermac’s будет разрешено расширять свою сеть на всей территории Соединенного Королевства, а McDonald’s больше не имеет права на торговую марку Big Mac в Европейском союзе.

Иск был подан после того, как McDonald’s пыталась помешать Supermac’s расширять свою сеть на территории ЕС. В американской компании объяснили это тем, что потребители будут путать название Supermac и бургера McDonald’s Big Mac. Представители ирландской компании заявили, что их конкуренты регистрируют фирменные наименования, чтобы их использовать в будущем против других компаний.