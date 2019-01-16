Чубайс назвал Россию бедной расточительной страной
Руководитель «Роснано» рассказал о двух болезненных способах повысить энергоэффективность экономики.
Руководитель «Роснано» рассказал о двух болезненных способах повысить энергоэффективность экономики.
Россия является одной из самых расточительных стран мира с точки зрения эффективности использования энергии, но решить эту проблему сложно
Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте.
По его убеждению, в таких условиях есть два способа повышения энергоэффективности, оба — «крайне болезненных».
Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности. Следует ли из этого, что нам надо повысить цену на электроэнергию? Россия — страна бедная, и сплеча, с ходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне.
Именно в этом смысл введения социальных норм потребления электроэнергии, напомнил руководитель Роснано.
«Второй способ повышения энергоэффективности тоже небезболезненный. Он называется просто — запреты. Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками», — заключил Чубайс.
Чубайс неоднократно говорил, что электроэнергия в России слишком дешевая, что подрывает стимул к энергоэффективности, тормозит развитие обрабатывающей промышленности, особенно энергетического машиностроения. По его оценке,
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