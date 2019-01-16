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15:02 (мск), источник: Ведомости

Чубайс назвал Россию бедной расточительной страной

Руководитель «Роснано» рассказал о двух болезненных способах повысить энергоэффективность экономики.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Россия является одной из самых расточительных стран мира с точки зрения эффективности использования энергии, но решить эту проблему сложно из-за плохой экономической динамики и бедности страны, сказал сегодня председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.

Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте.
Анатолий Чубайс
председатель правления УК «Роснано»

По его убеждению, в таких условиях есть два способа повышения энергоэффективности, оба — «крайне болезненных».

Во-первых, стоит сбалансировать цены на электроэнергию в России, которые вдвое ниже среднемировых, убежден Чубайс. По его словам, такая дешевая энергия в России из-за начатой им реформы электроэнергетики и девальвации рубля.

Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности. Следует ли из этого, что нам надо повысить цену на электроэнергию? Россия — страна бедная, и сплеча, с ходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне.
Анатолий Чубайс
председатель правления УК «Роснано»

Именно в этом смысл введения социальных норм потребления электроэнергии, напомнил руководитель Роснано.

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«Второй способ повышения энергоэффективности тоже небезболезненный. Он называется просто — запреты. Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками», — заключил Чубайс.

Чубайс неоднократно говорил, что электроэнергия в России слишком дешевая, что подрывает стимул к энергоэффективности, тормозит развитие обрабатывающей промышленности, особенно энергетического машиностроения. По его оценке, из-за дешевизны газа российская электроэнергетика продолжает «бессмысленно сжигать ежегодно 50−60 млрд куб. м, а это объем потребления небольшой европейской страны». В этих условиях в России не исключен энергетический кризис из-за того, что рост спроса на электроэнергию будет превышать возможности роста мощностей, говорил он в интервью «Российской газете».

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