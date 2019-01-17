Расценки новой генерации

Источник: РИА "Новости"

Необходимость возвращать энергетикам инвестиции в новую генерацию в 2019 году вызовет резкий рост энергоцен для промышленности. Так, мощность в европейской части РФ и на Урале может подорожать сразу на 18%, причем на инвестнадбавки в этом платеже будет приходиться более 70%. Регуляторы отмечают, что такой рост учтен в прогнозах, но потребители считают, что энергетика продолжает «изымать ресурсы для развития других отраслей».

«Ъ» ознакомился с прогнозом оптовых цен на электроэнергию и мощность на 2019−2022 годы, данным «Советом рынка» (регулятор энергорынков) в конце 2018 года.

Речь идет о так называемых свободных (нерегулируемых) ценах (СНЦ) для промпотребителей (кроме населения), на базе которых формируется выручка генкомпаний.

В них не включены сетевые тарифы и маржа энергосбытовых компаний, на которые в среднем приходится порядка половины конечной энергоцены.

Читайте также Тарифы ЖКХ замкнуло на сетях

Согласно прогнозу регулятора, в первой ценовой зоне (1ЦЗ, европейская часть РФ и Урал) СНЦ на электроэнергию в 2019 году вырастет на 1,6%, а на мощность — сразу на 18%. Во второй ценовой зоне (2ЦЗ, Сибирь) рост составит 3,3% и 5,6% соответственно. В дальнейшем рост СНЦ на мощность в европейской части страны несколько замедляется: 8,6%, 0,9% и 7,3% в 2020—2022 годах, в Сибири, наоборот, после подорожания мощности в 2020 году на 5,9% прогнозируется рост цены в 2021 году сразу на 11,8% и только на 2,2% — в 2022-м. Темпы роста СНЦ на электроэнергию в 2020—2022 годах более стабильны — 1,5%, 1,6% и 4,4% соответственно в 1ЦЗ и 3%, 2,1% и 2% в Сибири.



Оптовый энергорынок в России разбит на несколько частей, главными из которых являются рынки электроэнергии и мощности (на Дальнем Востоке и в ряде других регионов рынок не введен и продолжают действовать тарифы). Продажа мощности — фиксированные на несколько лет вперед платежи для «дешевой» генерации, прошедшей конкурентный отбор (КОМ) со своей ценовой заявкой. Эта плата не зависит от того, сколько времени электростанция реально вырабатывает энергию: наиболее дорогая генерация может включаться лишь на несколько пиковых часов в год. Торги электроэнергией идут ежедневно, оплачивается только реальная выработка, востребованная потребителями.

Цены на электроэнергию обычно отражают в первую очередь стоимость топлива для ТЭС — тарифы на газ в 1ЦЗ и цену угля в Сибири.

Но на рынке мощности на рыночный КОМ наложены многочисленные поправки на инвестиции и льготы. Здесь есть надбавки к цене для возврата вложений в новые ТЭС, ГЭС и АЭС, а также в зеленую генерацию, энергетику Калининградской области и Крыма. За счет цены на мощность искусственно занижаются и энерготарифы на Дальнем Востоке (32 млрд руб. в январе—ноябре 2019 года, по оценке «Совета рынка»).

Читайте также Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ

Именно эти надбавки и дают наибольший вклад в рост СНЦ в 2019 году, судя по материалам регулятора. Так, как рассчитал собеседник «Ъ» на рынке, из 18% роста цены на мощность в европейской части страны и на Урале в 2019 году 17,2 процентного пункта (п. п.) — это различные надбавки к цене, в первую очередь по инвестдоговорам (договора на поставку мощности — ДПМ). В частности, возврат инвестиций в новые АЭС — это 10,7 п. п., зеленую энергетику (ДПМ ВИЭ) — еще 4 п. п. В «Совете рынка» «Ъ» пояснили, что основными факторами роста являются вводы блоков АЭС, а также объектов зеленой генерации и ДПМ-блока на Грозненской ТЭЦ.



По расчетам Натальи Пороховой из АКРА, ключевой фактор роста цены на мощность в 1ЦЗ — это ввод нового блока на Ленинградской АЭС-2, который будет получать с рынка 47 млрд руб. в год.



В Сибири на платежи по ДПМ ТЭС и ВИЭ придется 4,6 п. п. из 5,6% роста СНЦ на мощность, отмечает собеседник «Ъ». Он полагает, что прогноз цен на мощность в 2021—2022 годах занижен, так как не учитывает рост цены КОМ и дальневосточную надбавку.



В итоге, например, в 1ЦЗ в 2019 году СНЦ на мощность пикового потребления составит 777,6 тыс. в месяц, при этом на «условно рыночную» часть (КОМ с учетом небаланса) в этой цене придется только 26,5%, а на инвестнадбавки по ДПМ — 71,2%. Еще 2,3% — платеж для немногочисленной «вынужденной» генерации, дорогих станций, которые приходится оставлять на рынке для надежности энергосистемы. Наталья Порохова оценивает общий платеж за мощность в 2019 году в 770 млрд руб.

социально-экономическом прогнозе развития РФ Минэкономики. В «Совете рынка» добавили, что «не могут корректировать темп роста цены, складывающийся из-за рыночных и регуляторных факторов». Минэнерго «Ъ» заявили, что прогноз цен учтен впрогнозе развития РФ Минэкономики. В «Совете рынка» добавили, что «не могут корректировать темп роста цены, складывающийсярыночных и регуляторных факторов».