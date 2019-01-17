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12:52 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ сообщили о прекращении полетов «Победы» из Санкт-Петербурга за рубеж

«Победа» прекратила продажи билетов на международные рейсы из Санкт-Петербурга с марта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании. Продажи билетов были прекращены 16 января.

Источник: РИА "Новости"

При попытке забронировать билеты в Кельн, Милан и Пизу из «Пулково» в марте система предлагает варианты перелета через Москву, в Тбилиси — через Ростов-на-Дону. При запросе билетов в Лондон и Стамбул, в которые лоукостер летает только из Санкт-Петербурга, появляется сообщение, что все билеты проданы. При этом в январе и феврале билеты есть.

Ранее источник «Ъ-СПб» рассказал, что лоукостер может прекратить выполнение международных рейсов из Пулково с апреля 2019 года из-за задержки вылетов сотрудниками пограничной службы. Сообщалось, 14 и 15 января международные рейсы «Победы» из Петербурга были неправомерно задержаны сотрудниками пограничной службы, требующими в процессе подготовки к вылету вскрыть все надлежащим образом заблокированные и опломбированные кухонные отсеки в салоне самолета.

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