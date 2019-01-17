СМИ сообщили о прекращении полетов «Победы» из Санкт-Петербурга за рубеж

При попытке забронировать билеты в Кельн, Милан и Пизу из «Пулково» в марте система предлагает варианты перелета через Москву, в Тбилиси — через Ростов-на-Дону. При запросе билетов в Лондон и Стамбул, в которые лоукостер летает только из Санкт-Петербурга, появляется сообщение, что все билеты проданы. При этом в январе и феврале билеты есть.