СМИ сообщили о прекращении полетов «Победы» из Санкт-Петербурга за рубеж
«Победа» прекратила продажи билетов на международные рейсы из
«Победа» прекратила продажи билетов на международные рейсы из
При попытке забронировать билеты в Кельн, Милан и Пизу из «Пулково» в марте система предлагает варианты перелета через Москву, в Тбилиси — через
Ранее источник «Ъ-СПб» рассказал, что лоукостер может прекратить выполнение международных рейсов из Пулково с апреля 2019 года
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