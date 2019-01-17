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10:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Благосостояние россиян оценили в котлетах

Delivery Club составил «индекс бургера».

Источник: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Подконтрольный Mail.Ru Group сервис Delivery Club посчитал, сколько бургеров могут себе позволить жители крупнейших российских городов. Это блюдо был выбрано как самое популярное среди заказов россиян, объясняют в компании. В индексе лидируют Москва и Владивосток.

Сервис Delivery Club посчитал, сколько бургеров могут себе позволить жители 18 крупнейших российских городов Это блюдо был выбрано как самое популярное среди заказов россиян, объясняют в компании. Delivery Club ранее уже дважды составлял «индекс бургера», получившиеся результаты сервис сопоставил с маем 2018 года.

В исследовании использовались данные Росстата о средней зарплате в городе и о прожиточном минимуме. Разница между ними делилась на среднюю цену бургера, который жители населенного пункта могут заказать в Delivery Club.
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Традиционно первое место индекса заняла Москва — в декабре ее жители могли позволить себе 148 бургеров (+7 к маю 2018 года). На второй строчке разместился Владивосток, жители которого могут купить 131 бургер, что на 11 штук больше, чем в мае. Санкт-Петербург за семь месяцев «потерял» 11 пунктов, с показателем в 126 бургеров город сместился на третью позицию в рейтинге.

Лидером по росту индекса стал Омск, где показатель вырос на 27 пунктов. Город поднялся с 11-й строчки на седьмую. Максимальное падение фиксировали в Тюмени, где индекс снизился со 133 до 109 пунктов.

Самый дорогой бургер в Delivery Club стоимостью 3 тыс. руб. предлагают москвичам. Уфа на второй позиции, здесь найден бургер за 2,2 тыс. руб. Третью строчку занял Санкт-Петербург, где через приложение можно приобрести это блюдо за 1,5 тыс. руб.

В целом, констатируют авторы исследования, в двух третях городов индекс вырос, что, по их мнению, свидетельствует о росте благосостояния.

«Индекс бургера» Delivery Club отсылает к «индексу бигмака» — способу определения паритета покупательной способности, введенному журналом The Economist в 1986 году. Январские подсчеты журнала продемонстрировали, что рубль является самой недооцененной валютой. Однако позднее пользователи социальных сетей указали, что стоимость бигмака в российских ресторанах McDonald’s выше цены, использованной при расчетах The Economist.

Дмитрий Шестоперов

Читайте также: По «индексу бигмака» рубль — самая недооцененная валюта. Так ли это?

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