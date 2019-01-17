Благосостояние россиян оценили в котлетах
Delivery Club составил «индекс бургера».
Delivery Club составил «индекс бургера».
Подконтрольный Mail.Ru Group сервис Delivery Club посчитал, сколько бургеров могут себе позволить жители крупнейших российских городов. Это блюдо был выбрано как самое популярное среди заказов россиян, объясняют в компании. В индексе лидируют Москва и Владивосток.
Сервис Delivery Club посчитал, сколько бургеров могут себе позволить жители 18 крупнейших российских городов Это блюдо был выбрано как самое популярное среди заказов россиян, объясняют в компании. Delivery Club ранее уже дважды составлял «индекс бургера», получившиеся результаты сервис сопоставил с маем 2018 года.
Традиционно первое место индекса заняла Москва — в декабре ее жители могли позволить себе 148 бургеров (+7 к маю 2018 года). На второй строчке разместился Владивосток, жители которого могут купить 131 бургер, что на 11 штук больше, чем в мае.
Лидером по росту индекса стал Омск, где показатель вырос на 27 пунктов. Город поднялся с 11-й строчки на седьмую. Максимальное падение фиксировали в Тюмени, где индекс снизился со 133 до 109 пунктов.
Самый дорогой бургер в Delivery Club стоимостью 3 тыс. руб. предлагают москвичам. Уфа на второй позиции, здесь найден бургер за 2,2 тыс. руб. Третью строчку занял
«Индекс бургера» Delivery Club отсылает к «индексу бигмака» — способу определения паритета покупательной способности, введенному журналом The Economist в 1986 году. Январские подсчеты журнала продемонстрировали, что рубль является самой недооцененной валютой. Однако позднее пользователи социальных сетей указали, что стоимость бигмака в российских ресторанах McDonald’s выше цены, использованной при расчетах The Economist.
Дмитрий Шестоперов