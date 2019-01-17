России предрекли экономический рекорд
Россию ожидает первый за последние восемь лет рекорд торгового баланса, пишет французская деловая газета Les Echos.
Россию ожидает первый за последние восемь лет рекорд торгового баланса, пишет французская деловая газета Les Echos.
Издание обратило внимание, что положительное сальдо российского торгового баланса (разность между экспортом и импортом) за
Отмечается также, что за 11 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот России (сумма экспорта и импорта) вырос на 19,3 процента и составил 629 миллиардов долларов, а российский экспорт — на 27,5 процента, превысив 410 миллиардов. Энергоносители составили более 64 процентов экспорта.
Ранее опрошенные агентством Bloomberg эксперты указали на хорошие макроэкономические показатели России: положительный торговый баланс и профицит федерального бюджета. По их словам, это свидетельствует о том, что страна подготовилась к новым санкциям и усилению изоляции, и теперь почти не зависит от внешних заимствований.
Читайте также: