России предрекли экономический рекорд

Источник: РИА "Новости"

Издание обратило внимание, что положительное сальдо российского торгового баланса (разность между экспортом и импортом) за январь-ноябрь 2018 года составило 191,4 миллиарда долларов. По прогнозу газеты, предыдущий рекорд в размере 198 миллиардов долларов, который Россия поставила в 2011 году, скорее всего, будет побит.

Согласно данным российской Федеральной таможенной службы (ФТС), на которые опирается газета, за 11 месяцев 2018 года положительное сальдо увеличилось на 65,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Отмечается также, что за 11 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот России (сумма экспорта и импорта) вырос на 19,3 процента и составил 629 миллиардов долларов, а российский экспорт — на 27,5 процента, превысив 410 миллиардов. Энергоносители составили более 64 процентов экспорта.

Ранее опрошенные агентством Bloomberg эксперты указали на хорошие макроэкономические показатели России: положительный торговый баланс и профицит федерального бюджета. По их словам, это свидетельствует о том, что страна подготовилась к новым санкциям и усилению изоляции, и теперь почти не зависит от внешних заимствований.