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13:13 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Федеральная прокуратура США проводит уголовное расследование в отношении китайской Huawei Technologies Co. по подозрению в краже ею коммерческих секретов у американских деловых партнеров, включая оператора мобильной связи T-Mobile US Inc., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Расследование находится на поздней стадии, и в скором времени федеральный прокурор может предъявить обвинения Huawei, отмечают источники.

Уголовное расследование было спровоцировано рядом гражданских исков, поданных против Huawei, включая иск T-Mobile, обвинившей китайскую компанию в краже технологии тестирования смартфонов.

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Иски против китайского гиганта

T-Mobile подала иск к Huawei в 2014 году. На тот момент китайская компания была поставщиком мобильных телефонов для американского оператора связи, который разработал робота для тестирования качества смартфонов, получившего название Tappy.

В иске T-Mobile говорится, что в период сотрудничества двух компаний сотрудники Huawei задавали вопросы о деталях устройства робота и неоднократно пытались заполучить информацию о некоторых технологиях. Два сотрудника Huawei незаконно делали фотографии робота в тестовой лаборатории, а один из сотрудников пытался вынести из лаборатории важную деталь устройства, сообщила T-Mobile.

Сотрудник, планировавший вынести деталь в сумке из-под ноутбука, признался, что R&D команда Huawei рассчитывала, что исследование этого компонента позволит китайской компании улучшить собственную разработку аналогичного устройства.

«С учетом серьезных нарушений условий контракта с T-Mobile, допущенных Huawei, а также кражи торговых секретов, T-Mobile была вынуждена прекратить сотрудничество по поставке смартфонов с Huawei, понеся существенные расходы», — говорится в иске американской компании.

Технология T-Mobile, которой незаконно завладела Huawei, использовалась китайской компании для получения коммерческой выгоды объемом в сотни миллионов долларов, отмечают в T-Mobile.

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В Huawei отмечают, что обвинения в краже технологии T-Mobile являются необоснованными, поскольку Tappy не являлся секретным. Видео работы робота можно найти на YouTub, а детали его дизайна и спецификаций указаны в нескольких патентах, отмечают в Huawei.

В 2017 году суд присяжных принял решение по иску в пользу американской компании, посчитав, что Huawei нарушила условия контракта с T-Mobile, и наложил на китайскую компанию штраф в размере $4,8 млрд.

Huawei столкнулась с массой проблем за последнее время. Компания по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР, а также оказалась отрезанной от ряда других ключевых для нее рынков.

Основатель и главный исполнительный директор китайской Huawei Technologies Co. Жэнь Чжэнфэй ранее заявил, что она никогда не шпионила в пользу китайского правительства и никогда не будет делать этого.

Дочь 74-летнего Жэнь Чжэнфэя — финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу — была задержана в Канаде 1 декабря по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана, кроме того, стало известно об аресте в Польше сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже.

Huawei, штат которой насчитывает 180 тыс. сотрудников, является крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования, успешно конкурируя с шведской Ericsson AB и финской Nokia Corp.

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