Прокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Федеральная прокуратура США проводит уголовное расследование в отношении китайской Huawei Technologies Co. по подозрению в краже ею коммерческих секретов у американских деловых партнеров, включая оператора мобильной связи T-Mobile US Inc., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.