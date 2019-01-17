Как за последние годы инфляция отразилась на доходах граждан?
«Ситуация лучше, чем ожидали многие», — так Максим Орешкин отреагировал на данные об инфляции в новом году. Так ли страшно повышение НДС и когда можно будет делать окончательные выводы?
«Ситуация лучше, чем ожидали многие», — так Максим Орешкин отреагировал на данные об инфляции в новом году. Так ли страшно повышение НДС и когда можно будет делать окончательные выводы?
Инфляция в начале года оказалась ниже ожиданий и прогнозов, опасения роста
Впрочем, на некоторую группу товаров, в частности, сахар и яйца, цены подскочили больше, чем на 20%, и это активно обсуждается населением. В то же время глава министерства сказал, что это не связано с повышением НДС.
Тема яиц в этом году вдруг стала популярной на фоне резкого роста цен на них и продажи вместо десятка девяти штук по прежней цене. Но цифры по инфляции, первые оценки Росстата, оказались ниже прогнозов аналитиков, и даже ниже ожиданий Минэка, чей прогноз — 4,3% на конец года, рассказал Business FM министр экономического развития Максим Орешкин:
«У нас на январь было заложено очень серьезное повышение цен, гораздо сильнее, чем мы видим сейчас по факту. Переносится или не переносится повышение НДС в конечные товары — ну, что произошло? В рознице автоматом с 1 января 20% НДС, надо еще понимать, что это не все товары. На основную часть продовольствия, например, НДС не изменился. Тот рост цен, который мы видим по продовольствию, связан совсем с другими причинами. У нас там есть группы товаров, которые активно обсуждаются в начале этого года и растут больше, чем на 20%, — это сахар, яйца. Там нужно отдельно разбираться, и есть вопросы на самом деле к этим рынкам, к участникам рынка и так далее».
Представим менеджера среднего звена, который в 2011 году устроился в Москве на работу с зарплатой 50 тысяч рублей, тогда его годовой доход составил 600 тысяч. Допустим, половину годового дохода он тратил на продуктовую корзину, то есть 300 тысяч, уже в 2016 году эта корзина стоила 450 тысяч рублей в год, а по окончанию прошлого года — почти 480 тысяч, это уже 80% от 600 тысяч.
Правда, по формальным показателям, денежные доходы населения росли в номинальном выражении, и за этот период (с 2012-го по 2018 год) тоже прибавили 50%, говорит главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин: «Денежные доходы населения довольно неплохо росли в номинальном выражении, но практически все это “съедено” потребительской инфляцией, и реальные денежные доходы практически не изменились по отношению к 2011 году. Причем год роста, судя по всему, это 2018-й, любопытный момент: реальные располагаемые доходы, судя по всему, упадут, а реальные денежные доходы — немного вырастут. Причина — бум потребительского кредитования, то есть необходимость выплат по кредитам приведет к тому, что на руках населения окажется несколько меньше средств».
Падение реальных доходов началось в ноябре 2014 года, поясняет директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович: «Практически под конец 2017-го, то есть три года подряд, помесячно реальные денежные доходы населения России падали. Росстат опубликует годовые данные в начале февраля по реальным денежным доходам, могу оценочно судить, что примерно будет плюс 0,1−0,3%. То есть, если Росстат выйдет на плюс, это будет для него большой успех. Но, в принципе, это колебания вокруг нуля, в рамках статистической погрешности. Сегодня доходы россиян по отношению к 2014 году имеют минус 10%».
Читайте также: