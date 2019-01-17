Как за последние годы инфляция отразилась на доходах граждан?

Источник: РИА "Новости"

Инфляция в начале года оказалась ниже ожиданий и прогнозов, опасения роста из-за повышения НДС пока не подтверждаются, но окончательные выводы делать рано, заявил Business FM министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, «ситуация лучше, чем ожидали многие».

Впрочем, на некоторую группу товаров, в частности, сахар и яйца, цены подскочили больше, чем на 20%, и это активно обсуждается населением. В то же время глава министерства сказал, что это не связано с повышением НДС.

С начала года прошло фактически две недели, достаточно небольшой период. На длительном периоде рост цен гораздо заметнее.

Тема яиц в этом году вдруг стала популярной на фоне резкого роста цен на них и продажи вместо десятка девяти штук по прежней цене. Но цифры по инфляции, первые оценки Росстата, оказались ниже прогнозов аналитиков, и даже ниже ожиданий Минэка, чей прогноз — 4,3% на конец года, рассказал Business FM министр экономического развития Максим Орешкин:

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«У нас на январь было заложено очень серьезное повышение цен, гораздо сильнее, чем мы видим сейчас по факту. Переносится или не переносится повышение НДС в конечные товары — ну, что произошло? В рознице автоматом с 1 января 20% НДС, надо еще понимать, что это не все товары. На основную часть продовольствия, например, НДС не изменился. Тот рост цен, который мы видим по продовольствию, связан совсем с другими причинами. У нас там есть группы товаров, которые активно обсуждаются в начале этого года и растут больше, чем на 20%, — это сахар, яйца. Там нужно отдельно разбираться, и есть вопросы на самом деле к этим рынкам, к участникам рынка и так далее».

Два предыдущих года уровень инфляции был ниже 4%. Цифра может выглядеть совсем небольшой. Но, если посчитать с нарастающим итогом инфляцию за семь лет, то она превысила 50%. На годовых затратах все заметнее.

Представим менеджера среднего звена, который в 2011 году устроился в Москве на работу с зарплатой 50 тысяч рублей, тогда его годовой доход составил 600 тысяч. Допустим, половину годового дохода он тратил на продуктовую корзину, то есть 300 тысяч, уже в 2016 году эта корзина стоила 450 тысяч рублей в год, а по окончанию прошлого года — почти 480 тысяч, это уже 80% от 600 тысяч.

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Правда, по формальным показателям, денежные доходы населения росли в номинальном выражении, и за этот период (с 2012-го по 2018 год) тоже прибавили 50%, говорит главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин: «Денежные доходы населения довольно неплохо росли в номинальном выражении, но практически все это “съедено” потребительской инфляцией, и реальные денежные доходы практически не изменились по отношению к 2011 году. Причем год роста, судя по всему, это 2018-й, любопытный момент: реальные располагаемые доходы, судя по всему, упадут, а реальные денежные доходы — немного вырастут. Причина — бум потребительского кредитования, то есть необходимость выплат по кредитам приведет к тому, что на руках населения окажется несколько меньше средств».

Падение реальных доходов началось в ноябре 2014 года, поясняет директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович: «Практически под конец 2017-го, то есть три года подряд, помесячно реальные денежные доходы населения России падали. Росстат опубликует годовые данные в начале февраля по реальным денежным доходам, могу оценочно судить, что примерно будет плюс 0,1−0,3%. То есть, если Росстат выйдет на плюс, это будет для него большой успех. Но, в принципе, это колебания вокруг нуля, в рамках статистической погрешности. Сегодня доходы россиян по отношению к 2014 году имеют минус 10%».

Еще сильнее просели доходы от сдачи жилья в аренду, доходы от предпринимательской деятельности. В этом свои риски.