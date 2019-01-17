В РКЦ «Прогресс» озвучили сумму аванса на запуск спутников OneWeb

Источник: РИА Новости

«Вот в моем понимании Российская Федерация уже получила практически сумму, равную миллиарду долларов, для авансирования, для изготовления ракет и разгонных блоков. Понимаете, экономически смысла в этом нет, это все равно, что объявлять кому-то санкции. Да, мы вас не запустим, ладно, они завтра улетят на другом. Как впоследствии для нас ничего не изменится, мы просто потеряем деньги и статус надежного партнера, который запускает космические аппараты», — сказал он.

Новость Дмитрий Рогозин поддержал идею участия России в проекте OneWeb

Так Баранов прокомментировал слухи о возможном отказе от запуска спутников OneWeb. В прошлом году, по данным СМИ, выяснилось, что у компании появились проблемы с получением частот в России: против выделения выступили ФСБ и Роскомнадзор. Несмотря на это, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что сотрудничество его корпорации с OneWeb будет продолжено.

Так Баранов прокомментировал слухи о возможном отказе от запуска спутников OneWeb. В прошлом году, по данным СМИ, выяснилось, что у компании появились проблемы с получением частот в России: против выделения выступили ФСБ и Роскомнадзор. Несмотря на это, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что сотрудничество его корпорации с OneWeb будет продолжено.