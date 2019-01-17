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19:02 (мск), источник: РИА Новости

В РКЦ «Прогресс» озвучили сумму аванса на запуск спутников OneWeb

САМАРА, 17 янв — РИА Новости. Россия получила практически 1 миллиард долларов США в качестве аванса для проведение запусков спутников системы OneWeb с помощью ракет «Союз», поэтому экономического смысла отказываться от их запуска нет, сообщил на пресс-конференции гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие — разработчик этого аппарата) Дмитрий Баранов.

Источник: РИА Новости

«Вот в моем понимании Российская Федерация уже получила практически сумму, равную миллиарду долларов, для авансирования, для изготовления ракет и разгонных блоков. Понимаете, экономически смысла в этом нет, это все равно, что объявлять кому-то санкции. Да, мы вас не запустим, ладно, они завтра улетят на другом. Как впоследствии для нас ничего не изменится, мы просто потеряем деньги и статус надежного партнера, который запускает космические аппараты», — сказал он.

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Так Баранов прокомментировал слухи о возможном отказе от запуска спутников OneWeb. В прошлом году, по данным СМИ, выяснилось, что у компании появились проблемы с получением частот в России: против выделения выступили ФСБ и Роскомнадзор. Несмотря на это, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что сотрудничество его корпорации с OneWeb будет продолжено.

Так Баранов прокомментировал слухи о возможном отказе от запуска спутников OneWeb. В прошлом году, по данным СМИ, выяснилось, что у компании появились проблемы с получением частот в России: против выделения выступили ФСБ и Роскомнадзор. Несмотря на это, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что сотрудничество его корпорации с OneWeb будет продолжено.

Ранее сообщалось, что компания OneWeb заказала 21 ракету «Союз» для запусков своих спутников.

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