Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак уехала на Украину: раскрыта цель визита
Новая BMW: таких «ноздрей» у «семерки» еще не было (фото)
Мама и ее отданная на удочерение дочь случайно встретились через 17 лет
Глюк’oZa раскрыла секрет красивой фигуры
В Стерлитамаке в домах из крана потекла голубая вода
В России вступил в силу целый ряд новых законов Касаются они дачников, рыбаков, грибников и индивидуальных предпринимателей
«Дети родителям не нужны»: откровенный рассказ медсестры детсада
Мама и ее отданная на удочерение дочь случайно встретились через 17 лет
"Ад какой-то": Собчак сделала заявление после приезда в Киев
Президент Эстонии резко сменила позицию по РФ
46-летний продюсер “Иронии судьбы. Продолжение” внезапно умер
Раскрыта причина заразности рака - подробности
Экс-жена Сечина подала в суд о взыскании €770 тыс.
Киев объяснил арест выдворенной из РФ журналистки
23-летний студент заказал убийство родителей ради дома у моря
Лысая голова: Высоцкая сменила имидж после измен
Губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
12Католики по всему миру встретили Рождество
16От Путятина до Путина
14:38 (мск), источник: Коммерсантъ

ПФР могут преобразовать в государственную НКО

Пенсионный фонд России обсуждает варианты изменения своего организационно-правового статуса, в том числе преобразование в государственную некоммерческую организацию или в публично-правовую компанию, сообщил председатель ПФР Антон Дроздов в интервью РБК.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас у фонда нет единого учредительного документа, в котором были бы закреплены все его фактические полномочия и организационно-правовая форма.

«Мы сейчас анализируем плюсы и минусы той или иной формы, включая публично-правовую компанию, и иные формы, например, некоммерческая организация и “государственный социальный фонд”. Гражданский кодекс позволяет как воспользоваться одной из прописанных форм некоммерческой организации, так и в силу закона сделать отдельную форму некоммерческой организации», — рассказал господин Дроздов. Он уточнил, что фонд определится в течение нескольких месяцев.

В мае прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что внебюджетные фонды, по сути, уже являются некоммерческими организациями, но это не определено законодательно. Она отмечала, что важно создать публичную организационно-правовую форму для фондов, которая бы давала возможность представителям организаций профсоюзов и работодателей участвовать в их управлении. В декабре госпожа Голикова поручила внести предложения об изменении статуса государственных внебюджетных фондов — Пенсионного фонда, Фонда ОМС и Фонда социального страхования — до 1 апреля.

 Медведев жестко ответил Лукашенко. Что вызвало гнев премьера?
Между Россией и Японией назревает конфликт
Чубайс поспорил с Грефом о методах борьбы с коррупцией
Читинский депутат предложила отключать по ночам свет малоимущим
Борец из РФ получит серебро ОИ после дисквалификации грузина
Мединского возмутили негативные отзывы на фильм «Т-34»
Токио заявил протест Москве из-за действий пограничников у Курил
Вице-премьер Татарстана назвал всех татарстанцев татарами
России предрекли экономический рекорд
Спорт
Суперкубок в Саудовской Аравии атаковали больше, чем ЧМ в России Матч «Ювентуса» и «Милана» за Суперкубок омрачен жесткой критикой руководства итальянского футбола
Hi-Tech
Срочно смените пароль. Возможно, он уже у мошенников Под угрозой может быть каждый!
Авто
Toyota сделала такой Land Cruiser Prado, «как любят россияне» Российский офис «Тойоты» открывает 2019 год запуском новой версии Style для Land Cruiser Prado
Кино
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках Актриса вернулась к роли криминалиста Сони в шестой части телесаги о приключениях следователя Черкасова
Недвижимость
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
Дети
Беременная Маркл посетила организацию по спасению бездомных животных Герцогиня познакомилась с волонтерами и их подопечными питомцами (фото)
Леди
Замороженные: звезды, которые потеряли мимику из-за ботокса Колоть ботокс или нет – личное решение каждой
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь