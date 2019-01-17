ПФР могут преобразовать в государственную НКО

Источник: РИА "Новости"

Сейчас у фонда нет единого учредительного документа, в котором были бы закреплены все его фактические полномочия и организационно-правовая форма.

«Мы сейчас анализируем плюсы и минусы той или иной формы, включая публично-правовую компанию, и иные формы, например, некоммерческая организация и “государственный социальный фонд”. Гражданский кодекс позволяет как воспользоваться одной из прописанных форм некоммерческой организации, так и в силу закона сделать отдельную форму некоммерческой организации», — рассказал господин Дроздов. Он уточнил, что фонд определится в течение нескольких месяцев.