ПФР могут преобразовать в государственную НКО

Сейчас у фонда нет единого учредительного документа, в котором были бы закреплены все его фактические полномочия и организационно-правовая форма.
«Мы сейчас анализируем плюсы и минусы той или иной формы, включая публично-правовую компанию, и иные формы, например, некоммерческая организация и “государственный социальный фонд”. Гражданский кодекс позволяет как воспользоваться одной из прописанных форм некоммерческой организации, так и в силу закона сделать отдельную форму некоммерческой организации», — рассказал господин Дроздов. Он уточнил, что фонд определится в течение нескольких месяцев.
В мае прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что внебюджетные фонды, по сути, уже являются некоммерческими организациями, но это не определено законодательно. Она отмечала, что важно создать публичную организационно-правовую форму для фондов, которая бы давала возможность представителям организаций профсоюзов и работодателей участвовать в их управлении. В декабре госпожа Голикова поручила внести предложения об изменении статуса государственных внебюджетных фондов — Пенсионного фонда, Фонда ОМС и Фонда социального страхования — до 1 апреля.