Глава «Нафтогаза» заявил об аресте активов «Газпрома» на сумму более $2,6 млрд

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«У Газпрома за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга “Газпрома” перед нами», — приводит УНИАН цитату из интервью Коболева журналу «Новое время страны».

При этом глава «Нафтогаза» оптимистично настроен насчет сроков взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд.

«Мы уже начали их (средства — RNS.) получать: списываем избыточные средства, которые нам “Газпром” переводил за транзит. Во-вторых, инициировали юридические процессы уже примерно в шести юрисдикциях. В трех из них — в Голландии, Швейцарии и Великобритании — у нас в ближайшее время будут слушания по принудительной продаже. Там уже прошли аресты активов. Я на этот процесс смотрю очень оптимистично… Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года», — сказал он.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по арбитражному разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контракту на транзит газа через территорию Украины.

Из заявленных «Нафтогазом» денежных требований в размере $17 млрд арбитры удовлетворили требования на сумму $4,673 млрд в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку газа, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

«Газпром» 29 марта 2018 года обратился в апелляционный суд шведского округа Свеа с заявлением об оспаривании окончательного решения от 28 февраля 2018 года и его частичной отмене. 28 мая 2018 года «Газпром» подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения.