MasterCard запретит автоматическое списание денег после завершения «пробных» подписок
Одна из самых популярных платежных систем, MasterCard, рассказала о запрете автоматического списания денег
Одна из самых популярных платежных систем, MasterCard, рассказала о запрете автоматического списания денег
Компания отмечает, что пробная версия — отличный способ воспользоваться новым продуктом, но иногда она «может невольно превратиться в повторяющуюся подписку, которую трудно отменить».
Таким образом, MasterCard обяжет продавцов перед окончанием пробного периода отправлять по электронной почте или СМС владельцу карты данные о продукте, сумму трансакции, дату платежа и четкие инструкции об отмене пробной версии. Перед очередным платежом продавец обязан отправлять квитанцию тем же способом с инструкцией об отмене услуги.
Кроме того, в выписке карты будут содержаться