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14:18 (мск), источник: Коммерсантъ

MasterCard запретит автоматическое списание денег после завершения «пробных» подписок

Одна из самых популярных платежных систем, MasterCard, рассказала о запрете автоматического списания денег из-за окончания «пробных» подписок.

Компания отмечает, что пробная версия — отличный способ воспользоваться новым продуктом, но иногда она «может невольно превратиться в повторяющуюся подписку, которую трудно отменить».

Таким образом, MasterCard обяжет продавцов перед окончанием пробного периода отправлять по электронной почте или СМС владельцу карты данные о продукте, сумму трансакции, дату платежа и четкие инструкции об отмене пробной версии. Перед очередным платежом продавец обязан отправлять квитанцию тем же способом с инструкцией об отмене услуги.

Кроме того, в выписке карты будут содержаться URL-адрес сайта продавца или номер телефона магазина, где была совершена покупка. MasterCard не уточняет, каким образом будут контролировать отправку инструкций и данных.

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