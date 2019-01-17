В Британии арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»

Источник: AP 2019

Сухогруз «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства, ранее севший на мель близ британского порта Фалмут, арестован за долги судовладельца. Об этом в четверг сообщил ТАСС координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.

«Судно арестовано за имеющиеся долги судовладельца», — сказал Фишов.

В декабре судно, следовавшее из Нидерландов, село на мель близ порта Фалмут и получило повреждение топливного бака. Позже его сняли с мели, оно встало на рейде порта.

В связи с ЧП британские портовые власти задержали судно до завершения расследования инцидента и устранения повреждений.

До выхода к Великобритании сухогруз долгое время не мог выйти из Нидерландов из-за коммерческих споров судовладельца с контрагентами.