Итальянский город объявил распродажу домов за один евро

Источник: AP 2019

Цель инициативы — привлечь в город, страдающий от депопуляции, новых жителей и улучшить его облик. На продажу выставлены десятки исторических объектов. При этом покупатели обязаны отремонтировать дома в течение трех лет, потратив на работы не менее 15 тысяч евро. Кроме того, они вносят в городскую казну депозит в размере пяти тысяч евро — он будет возвращен по окончании ремонта.

«В отличие от других городов, которые делали это (объявляли распродажи недвижимости — прим. “Ленты.ру”) с целью пропаганды, наша администрация в действительности владеет всеми этими домами за один евро», — сообщил CNN вице-мэр Самбуки Джузеппе Качиоппо. Он назвал Самбуку тихим и спокойным городом, идеальным местом для «детокс-отдыха».

Около десяти объектов, включенных в программу, уже реализованы. Запросы на приобретение домов поступают преимущественно из Швейцарии, Франции и Испании. Заявки принимаются по электронной почте: case1euro@comune.sambucadisicilia.ag.it.