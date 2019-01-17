Итальянский город объявил распродажу домов за один евро
Власти итальянского муниципалитета
Власти итальянского муниципалитета
Цель инициативы — привлечь в город, страдающий от депопуляции, новых жителей и улучшить его облик. На продажу выставлены десятки исторических объектов. При этом покупатели обязаны отремонтировать дома в течение трех лет, потратив на работы не менее 15 тысяч евро. Кроме того, они вносят в городскую казну депозит в размере пяти тысяч евро — он будет возвращен по окончании ремонта.
«В отличие от других городов, которые делали это (объявляли распродажи недвижимости — прим. “Ленты.ру”) с целью пропаганды, наша администрация в действительности владеет всеми этими домами за один евро», — сообщил CNN
Около десяти объектов, включенных в программу, уже реализованы. Запросы на приобретение домов поступают преимущественно из Швейцарии, Франции и Испании. Заявки принимаются по электронной почте: case1euro@comune.sambucadisicilia.ag.it.
Год назад, в январе 2018-го, аналогичная акция была запущена в городе Оллолаи на острове Сардиния. Местная администрация выставила на продажу около 200 домов по цене 1 евро за каждый. Покупателям пообещали идиллическую жизнь в окружении озер, рек и и холмов.