Валютная переоценка ударила по Центробанку
Мог ли регулятор избежать финансовых потерь.
Мог ли регулятор избежать финансовых потерь.
Центробанк мог потерять до $9,5 млрд на форексе. По итогам года в золотовалютных резервах, которыми управляет ЦБ, прибавилось $25,5 млрд в разных валютах. Однако ранее регулятор отчитывался, что за год на закупку валюты было направлено $35 млрд. Потери почти в $10 млрд могут быть вызваны падением курса юаня — китайская валюта заметно подешевела с тех пор, как Центробанк вложил в нее почти 15% российских резервов. Инвестировать в юань и евро Центробанку пришлось после того, как было решено сократить вдвое вложения в доллар
Потери Центробанка подсчитал директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Он рассказал «Ъ FM», что, по его мнению, теперь российские резервы хранятся более рискованно.
У нас в юани оказалась вложена слишком большая часть. 15% — это
все-такимного, учитывая, что Китай — развивающаяся экономика, рейтинг существенно ниже, чем в США и в Европе.
«Более того, юань не свободно конвертируемая валюта, а валюта, частично управляемая китайским Центробанком, поэтому здесь масса рисков, связанных с этой инвестицией. И 15% кажется завышенной долей. Эта операция привела к тому, что портфель, который по замыслу должен быть максимально консервативным, стал более рискованным. Понятно, что это не экономическое решение. Я думаю, что ЦБ здесь действовал не по своей воле — было просто некое решение на уровне высшего руководства страны».
Центробанку приходилось выбирать из двух зол меньшее, считает заместитель директора института «Центр развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов. Потенциальные потери
Возможно, что у ЦБ есть
какой-тосвой прогноз поведения этих валют. Я думаю, что скорее здесь играет роль угроза санкционных рисков, и что это скорее некий тактический маневр, потому что попасть под санкции со стороны США сейчас более актуальная угроза, чем страдать от изменения политики Центрального банка Китая или же опасаться некоего ослабления евро.
Так что здесь вопрос в том, какую стратегию ты выбираешь.
Если ты минимизируешь краткосрочные угрозы, тогда правильно, да. Если же смотреть в более широком контексте, тогда это вопрос. Но у нас нет долгосрочной стратегии. Слава богу, пока появилась среднесрочная. Мы несколько лет жили и без той, и без другой.
Потери
В Центробанке не стали комментировать управление золотовалютными резервами. Миллиардными потерями ЦБ
Сергей Гусев