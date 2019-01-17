Чубайс сравнил себя с пенсионером из Магнитогорска

Источник: AP 2019

«С интересом читаю заголовки с Гайдаровского форума. Речь идет о панельной дискуссии об энергоэффективности России. А теперь следите за руками. Вот моя дословная цитата», — написал Чубайс. После этого он привел выдержку из своего выступления, где большими буквами отметил, что призывал перераспределить нагрузку в пользу богатых.

«С плеча с ходу взять и решить задачу повышения цены неправильно. Что правильно? Правильно создавать ситуацию, когда БОГАТЫЕ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ, а бедные на том же уровне», — написал топ-менеджер (оформление оригинала сохранено — прим. «Ленты.ру»).

Более того, в интервью телеканалу «Россия 1» он признался, что считает несправедливой ситуацию, когда он платит за электричество по тому же тарифу, что и магнитогорский пенсионер.

Если перевести сложную категорию на простой язык, речь идет о том, чтобы богатые платили больше, а бедные не платили больше. Я не считаю справедливым то, что я плачу за киловатт-час столько же, сколько платит пенсионер в Магнитогорске. Анатолий Чубайс глава «Роснано»