Чубайс сравнил себя с пенсионером из Магнитогорска
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс пояснил свои слова про рост цен на электричество. В своем
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс пояснил свои слова про рост цен на электричество. В своем
«С интересом читаю заголовки с Гайдаровского форума. Речь идет о панельной дискуссии об энергоэффективности России. А теперь следите за руками. Вот моя дословная цитата», — написал Чубайс. После этого он привел выдержку из своего выступления, где большими буквами отметил, что призывал перераспределить нагрузку в пользу богатых.
«С плеча с ходу взять и решить задачу повышения цены неправильно. Что правильно? Правильно создавать ситуацию, когда БОГАТЫЕ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ, а бедные на том же уровне», — написал
Более того, в интервью телеканалу «Россия 1» он признался, что считает несправедливой ситуацию, когда он платит за электричество по тому же тарифу, что и магнитогорский пенсионер.
Если перевести сложную категорию на простой язык, речь идет о том, чтобы богатые платили больше, а бедные не платили больше. Я не считаю справедливым то, что я плачу за
киловатт-часстолько же, сколько платит пенсионер в Магнитогорске.
В среду, 16 января, Анатолий Чубайс в ходе выступления на Гайдаровском форуме призвал повысить цены на электричество. Правда,