Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщина показала, что кот и собака делают в ее отсутствие
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
40 антистрессовых фото кошек
Умер продюсер «Дозоров» и продолжения «Иронии судьбы»
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
«Стерпится — слюбится»Как менялся институт брака в России
В сети обсуждают сходство Леонида Агутина и его младшей дочери
Беременная Маркл посетила организацию по спасению бездомных животных
Назван главный претендент на участие в «Евровидении» от России
Галкин раскрыл правду об инциденте с Пугачевой на съемках
18-летняя любовница Гуфа разделась прилюдно на «Доме-2» - причина
Женщина скатилась с горки со своим сыном и умерла
В студенческом городке произошел мощный взрыв
Умер Борис Соколов
“Ненависть льётся через край”: Песков высказался о россиянах
Порошенко поделился планами по газу на годы - СМИ
Как переделали деревянную дачу 60-х годов размером 6 квадратов
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
40Самые красивые фотографии 2018 года
10При взрыве в Париже погибли двое пожарных
22:59 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Суд в Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» в компаниях-операторах «Северного потока» и «Северного потока-2», говорится в сообщении корпорации.

Источник: РИА Новости

«Газпром» пообещал продолжить защищать свои права в соответствии с законодательством.

Арест на акции был наложен 29 мая прошлого года в рамках действий «Нафтогаза» по взысканию 2,56 миллиарда долларов с «Газпрома» по решению арбитража Стокгольма.

Читайте также
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»

При этом фактически постановление суда наложило обеспечительные меры только на права требования «Газпрома» к компаниям-операторам, но не на акции «Газпрома» в них.

На прошлой неделе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания готова отказаться от иска к «Газпрому», если получит новый долгосрочный контракт.

По словам топ-менеджера, главная подоплека иска — потеря стоимости украинской ГТС, поскольку «Газпром» после строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» якобы перестанет «выполнять свои обязательства перед “Нафтогазом” как владельцем контракта».

«Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные газопроводы. — Прим. ред.) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться… или изменить его», — сказал глава «Нафтогаза».

Спустя два дня после этого исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» якобы шантажирует украинскую компанию, требуя отказаться от победы в арбитражном суде.

 Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
На Украине арестовали высланную из России журналистку Бойко
«Нафтогаз» подтвердил отмену ареста акций «Газпрома»
Лиса и кот не поделили кусок колбасы на границе с Польшей
Отказ от доллара обошелся Центробанку в $9,5 млрд
Опубликованы поручения Путина о развитии волонтерства
Фотография Гейтса в очереди за бургером взбудоражила соцсети
Вьетнамские врачи спасли пациента с помощью 15 банок пива
Норвежский биатлонист пошутил про автомат Калашникова
Спорт
Стал известен состав сборной России на эстафету КМ в Рупольдинге Гонка на немецком этапе Кубка мира по биатлону пройдет 18 января
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Toyota сделала такой Land Cruiser Prado, «как любят россияне» Российский офис «Тойоты» открывает 2019 год запуском новой версии Style для Land Cruiser Prado
Кино
Марина Александрова попала в любовный треугольник на съемках Актриса вернулась к роли криминалиста Сони в шестой части телесаги о приключениях следователя Черкасова
Недвижимость
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Эксперты рассказали о том, кто обычно виноват во взрывах газа в домах
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми
Популярные темы на «Детях»
Бросить ребёнка... 1270
Родители и дети. 253
А какая она, хорошая бабушка для Вашего ребенка? 237
Завуч ударила пятиклассницу за рисование на уроке биологии 219
Леди
Замороженные: звезды, которые потеряли мимику из-за ботокса Колоть ботокс или нет – личное решение каждой
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь