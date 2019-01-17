Суд в Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

Источник: РИА Новости

«Газпром» пообещал продолжить защищать свои права в соответствии с законодательством.

Арест на акции был наложен 29 мая прошлого года в рамках действий «Нафтогаза» по взысканию 2,56 миллиарда долларов с «Газпрома» по решению арбитража Стокгольма.

При этом фактически постановление суда наложило обеспечительные меры только на права требования «Газпрома» к компаниям-операторам, но не на акции «Газпрома» в них.

На прошлой неделе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания готова отказаться от иска к «Газпрому», если получит новый долгосрочный контракт.

По словам топ-менеджера, главная подоплека иска — потеря стоимости украинской ГТС, поскольку «Газпром» после строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» якобы перестанет «выполнять свои обязательства перед “Нафтогазом” как владельцем контракта».

«Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные газопроводы. — Прим. ред.) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться… или изменить его», — сказал глава «Нафтогаза».