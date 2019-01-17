Суд в Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» по иску «Нафтогаза»
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Суд в Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Суд в Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» в
«Газпром» пообещал продолжить защищать свои права в соответствии с законодательством.
Арест на акции был наложен 29 мая прошлого года в рамках действий «Нафтогаза» по взысканию 2,56 миллиарда долларов с «Газпрома» по решению арбитража Стокгольма.
При этом фактически постановление суда наложило обеспечительные меры только на права требования «Газпрома» к
На прошлой неделе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания готова отказаться от иска к «Газпрому», если получит новый долгосрочный контракт.
По словам
«Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные газопроводы. — Прим. ред.) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться… или изменить его», — сказал глава «Нафтогаза».
Спустя два дня после этого исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» якобы шантажирует украинскую компанию, требуя отказаться от победы в арбитражном суде.