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23:41 (мск), источник: ТАСС

«Нафтогаз» подтвердил отмену ареста акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Компания «Нафтогаз Украины» подтвердила данные о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) отменил свое постановление о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Об этом сообщил в четверг коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Источник: Reuters

«Свое решение о заморозке активов “Газпрома”, поскольку они не нашлись в Швейцарии, суд Швейцарии отменил», — процитировала Витренко пресс-служба «Нафтогаза» в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать ситуацию.

По словам Витренко, компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG ранее уведомили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке [аресте] акций, которые принадлежат «Газпрому», поскольку акции выпущены в документарной форме и у них таких акций нет.

Между тем, добавил Витренко, швейцарский суд «подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного выполнения этого решения в Швейцарии».

«Газпром» сообщил в четверг, что суд кантона Цуг (Швейцария) 16 января принял решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования «Газпрома» к этим компаниям.

Арест накладывался по заявлению «Нафтогаза Украины», пытающегося принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.

Суд «Нафтогаза» и «Газпрома»

Разбирательства «Газпрома» и «Нафтогаза» по контрактам на транзит и поставку газа на Украину длились с 2014 года. В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской стороне около $2,5 млрд за недопоставку газа по транзиту. «Газпром» оспаривает решения арбитража в апелляционной инстанции.

Летом 2018 года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания этой суммы с «Газпрома» через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Шведский апелляционный суд округа Свеа приостанавливал исполнение решения Стокгольмского арбитража, однако позднее эта мера была отменена. В «Нафтогазе» заявили, что продолжат добиваться ареста активов «Газпрома».

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20:42 (мск)© Ньюстюб
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