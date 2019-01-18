Эксперты заявили о рекордном росте цен на пшеницу и муку в России

Источник: AP 2019

Как поясняют эксперты, подорожание товаров было вызвано укреплением цен на зерно, а также ростом НДС и тарифов ЖКХ.

«Драйверами роста цен на зерно были регионы юга России, а также Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где ценовые индексы — самые высокие в стране. Этому способствовали активный экспорт, обусловленный возросшими мировыми ценами и очередным витком девальвации рубля, а также высокий спрос на пшеницу всех классов со стороны животноводческого и птицеводческого секторов, которые уже осенью испытывали дефицит сырья ввиду недостаточного предложения зерна к продаже», — говорится в пресс-релизе ИКАР.

По данным Минсельхоза, с начала года среднероссийские цены (без учета НДС) на пшеницу 3 класса не изменились и остались на уровне 10 тыс. 705 руб. за тонну. Пшеница 5 класса стоит 9 тыс. 176 руб. за тонну, ячмень фуражный — 9 тыс. 450 руб. за тонну. При этом цена на пшеницу 4 класса за две недели выросла на 2%, до 9 тыс. 956 руб. за тонну.