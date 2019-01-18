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02:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Эксперты заявили о рекордном росте цен на пшеницу и муку в России

Цены на продовольственную пшеницу и муку в России достигли исторических максимумов, сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). По его информации, почти во всех субъектах РФ стоимость пшеничной муки превысила рекорды 2016 года.

Источник: AP 2019

Как поясняют эксперты, подорожание товаров было вызвано укреплением цен на зерно, а также ростом НДС и тарифов ЖКХ.

«Драйверами роста цен на зерно были регионы юга России, а также Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где ценовые индексы — самые высокие в стране. Этому способствовали активный экспорт, обусловленный возросшими мировыми ценами и очередным витком девальвации рубля, а также высокий спрос на пшеницу всех классов со стороны животноводческого и птицеводческого секторов, которые уже осенью испытывали дефицит сырья ввиду недостаточного предложения зерна к продаже», — говорится в пресс-релизе ИКАР.

По данным Минсельхоза, с начала года среднероссийские цены (без учета НДС) на пшеницу 3 класса не изменились и остались на уровне 10 тыс. 705 руб. за тонну. Пшеница 5 класса стоит 9 тыс. 176 руб. за тонну, ячмень фуражный — 9 тыс. 450 руб. за тонну. При этом цена на пшеницу 4 класса за две недели выросла на 2%, до 9 тыс. 956 руб. за тонну.

Напомним, с 2019 года НДС вырос с 18% до 20%. По оценкам Росстата, с 1 по 9 января прирост цен составил 0,5%. Банк России ожидает инфляцию в первом квартале 2019 года на уровне 5,5−6% в годовом выражении с последующим замедлением. «Руспродсоюз» прогнозирует подорожание продуктов на 8%.

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