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02:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

НПФ готовят клиентов к потерям

Кампания по переводу пенсионных накоплений в преддверии введения системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) может стать заметно агрессивнее. Пенсионные фонды настроены на привлечение сотен тысяч новых клиентов, общее число сменивших страховщика граждан может вырасти до нескольких миллионов. При такой смене теряется инвестиционный доход, накопленный за предыдущие годы. Максимальные потери понесут «молчуны», решившие перейти в НПФ, а в целом по итогам 2019 года граждане могут лишиться десятков миллиардов рублей, предупреждают эксперты.

Источник: Reuters

НПФ «Открытие» (бывший «ЛУКОЙЛ-Гарант»), принадлежащий «дочке» ЦБ банку «ФК Открытие», планирует в этом году направить на привлечение клиентов по ОПС около 1 млрд руб., следует из плана закупок фонда на этот год. Согласно документу, фонд может заключить два договора на «привлечение договоров ОПС» общей стоимостью до 789,1 млн руб. Также должен быть заключен договор с удостоверяющим центром, формирующим усиленную квалифицированную электронную подпись, по предельной цене в 130,8 млн руб. Кроме того, планируется проведение конференции для агентов фонда (5,2 млн руб.) и закупка для них 1,5 тыс. планшетов (15,3 млн руб.). Чем определяются такие затраты, в НПФ «Открытие» не ответили.

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Остальные НПФ, которые в прошлогодние переходные кампании были основными игроками на рынке привлечения, пока не раскрывают плановые траты на этот год. «Наша цель в 2019 году — сохранить позиции фонда на рынке пенсионных накоплений и резервов», — заявил представитель НПФ «Сафмар». В «ВТБ пенсионном фонде», не назвав плановые цифры, заявили, что «основными каналами продаж останутся офисы фонда, банка ВТБ, Почта-банка». НПФ Сбербанка, а также активно привлекавшие в прошлом году НПФ «Согласие» и «Газфонд пенсионные накопления» не ответили на запрос «Ъ».

Переходная кампания этого года может стать последней в рамках существующей системы ОПС. В начале недели первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что обсуждение системы ИПК начнется в конце января, а замминистра финансов Алексей Моисеев выразил надежду, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. До сих пор планы по внедрению ИПК 1 января 2020 года сохраняются, рассказал источник «Ъ», близкий к внутреннему обсуждению системы. При этом он отметил, что одной из причин ускоренного введения ИПК является боязнь регулятора и правительства перед возможным значительным переделом рынка, который может продлиться два года.

В таких условиях, как отмечает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов, «у основных игроков на рынке привлечения есть аппетит к агрессивным действиям».

По его словам, в отличие от прошлого года, когда планов на год не было почти ни у одного НПФ, в этом году многие фонды готовы начинать масштабное привлечение. Их останавливает лишь нестабильная работа Единого портала госуслуг (ЕПГУ).

Согласно оценке господина Околеснова, учитывая стратегию менеджмента банка «ФК Открытие», а также наличие широкой банковской сети, НПФ «Открытие» рассчитывает привлечь более 500 тыс. новых клиентов по ОПС. «По-видимому, у других основных игроков плановые цифры тоже насчитывают по несколько сот тысяч новых клиентов», — предполагает эксперт. Таким образом, новая переходная кампания может быть в разы мощнее, чем в 2018 году (количество поданных заявлений оценивается в 1,5 млн шт.).

«Нет никаких сомнений, что при организации массового канала привлечения через ЕПГУ все крупные участники рынка им воспользуются в полной мере. Поэтому борьба за клиента на рынке ОПС перед его превращением в рынок ИПК будет жесткой и агрессивной», — соглашается управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

По его словам, в переходную кампанию 2019 года максимальные потери инвестиционного дохода понесут «молчуны», на которых будет сосредоточена активность агентов НПФ.

«При условии если будут переведены миллионы клиентов, потери граждан в результате переходной кампании могут составить десятки миллиардов рублей», — полагает господин Митрофанов. За три года действия закона о потере инвестдохода граждане уже потеряли более 100 млрд руб.

Илья Усов

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