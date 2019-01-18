Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак сделала грубое заявление после отъезда из РФ в Киев
В России закрывается старейшая сеть магазинов электроники
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов хотят детей-погодок
Племянница Скрипаля рассказала о его смерти
Итальянский город объявил распродажу домов за один евро
Трамп выступил с обращением к народу Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам
Бросившая школу из-за травли одноклассников девушка стала миллионершей
Отказ от прививок впервые вошел в десятку глобальных угроз здоровью
Можно ли вылечить простуду по бабушкиным рецептам?
Принятая за труп россиянка ожила в морге и умерла
Хет-трик Николаева, подвиг Нифонтовой. Чем запомнился «Дакар»
Мария Шарапова вышла в четвертый круг Australian Open
Ведущую юрфирму США оштрафовали из-за доклада по Украине
В Польше объявили национальный траур
ИГ: боевики положили взрывчатку на 3 и 10 этажах в Магнитогорске
Ненависть через край: Песков говорит о россиянах
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
Город в Италии объявил распродажу домов за 1 евро
Фоторепортажи
40Самые красивые фотографии 2018 года
10При взрыве в Париже погибли двое пожарных
11:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Mastercard запретит автоматическое продление подписок только на физические товары

Одна из крупнейших платежных систем MasterCard внесла уточнения в пресс-релиз о запрете автоматического списания средств после завершения «пробных» подписок, опубликованном накануне. Речь идет о запрете в отношении только к физическим товарам, например, средствам по уходу за кожей, предметам медицинского назначения и другим.

ЦБ: $ 66.4438   -0.32 € 75.6330   -0.50 ММВБ: $ 66.4625   +0.09 € 75.7250   +0.14
Источник: Reuters

Представитель MasterCard Чейти Сен, рассказала ресурсу The Verge, что компания решила начать с физических продуктов, так как именно в этой сфере покупатель чаще сталкивается с проблемами подобного рода.

В продуктах по уходу за кожей и в витаминах очень много нечеткости. Именно эти физические продукты и вызывают наибольшие жалобы.

Накануне компания рассказала о запрете автоматического списания денег из-за окончания «пробных» подписок. MasterCard отмечала, что обяжет продавцов перед окончанием пробного периода отправлять по электронной почте или СМС владельцу карты данные о продукте, сумму транзакции, дату платежа и четкие инструкции об отмене пробной версии.

 Медведев жестко ответил Лукашенко. Что вызвало гнев премьера?
Между Россией и Японией назревает конфликт
СК: версия взрыва газа в Магнитогорске остается приоритетной
Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
МИД ФРГ призвал Россию уничтожить ракету 9М729 ради ДРСМД
В России предложили убрать из продуктовых алкоголь и табак
СМИ: Зеленский опосредованно владеет тремя компаниями в РФ
Астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году
В Чечне простили должникам 9 миллиардов платежей за газ
Спорт
«Это уже второй грех Логинова. И мы об этом еще напишем» Норвежские организаторы травли Логинова отказались говорить, зачем это делают. Зато их коллеги молчать не стали - они будут продолжать
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
УАЗ «Патриот» теперь стоит под 800 000 рублей УАЗ переписал ценники своей флагманской модели, одновременно пересмотрев её оснащение
Кино
СМИ узнали состав жюри нового сезона шоу «Голос. Дети» Стали известны имена наиболее вероятных претендентов на места в креслах наставников вокального проекта для юных талантов
Недвижимость
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
Дети
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов хотят детей-погодок Пара уже воспитывает дочь Милану, которой исполнилось полгода
Леди
8 способов оставаться модной даже в самый ужасный мороз Мы привыкли к тому, что каждую зиму нужно выбирать: выглядеть стильно или не замерзнуть
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь