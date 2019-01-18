Mastercard запретит автоматическое продление подписок только на физические товары
Одна из крупнейших платежных систем MasterCard внесла уточнения в
Одна из крупнейших платежных систем MasterCard внесла уточнения в
Представитель MasterCard Чейти Сен, рассказала ресурсу The Verge, что компания решила начать с физических продуктов, так как именно в этой сфере покупатель чаще сталкивается с проблемами подобного рода.
В продуктах по уходу за кожей и в витаминах очень много нечеткости. Именно эти физические продукты и вызывают наибольшие жалобы.
Накануне компания рассказала о запрете автоматического списания денег