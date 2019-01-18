Mastercard запретит автоматическое продление подписок только на физические товары

Одна из крупнейших платежных систем MasterCard внесла уточнения в пресс-релиз о запрете автоматического списания средств после завершения «пробных» подписок, опубликованном накануне. Речь идет о запрете в отношении только к физическим товарам, например, средствам по уходу за кожей, предметам медицинского назначения и другим.