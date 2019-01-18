Доля Дерипаски в En+ снизится до менее чем 50%

Источник: РИА "Новости"

Прямое и косвенное владение бизнесменом Олегом Дерипаской в En+, подпавшей под санкции США, будет снижено до менее чем 50%. Об этом сообщила компания.

«В ответ на недавние сообщения прессы En+ Group подтверждает, что в соответствии с соглашениями доля прямого и косвенного владения Дерипаски в компании будет снижена до менее чем 50%», — говорится в сообщении.

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В декабре 2018 года сообщалось, что минфин США уведомил Конгресс о намерении в течение 30 дней снять санкции с трех компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски — En+, «Русала» и «Евросибэнерго». Это может произойти, если основной бенефициар выполнит ряд условий, в том числе снизит контроль в En+ до 44,95%, а также внесет изменения в составы советов директоров компаний путем включения в них и в структуры управления компаний большинства независимых директоров. Голосовать при этом он сможет только 35% акций.

Приблизительная доля Дерипаски в компании оценивалась в 70%.

В сообщении En+ отмечается, что в соответствии с требованиями США Дэвид Кновер, Дэвид Крейн и Д. Дж. Бэйкер назначены независимыми лицами, которые могут при ряде условий иметь права на голосование определенной долей акций.