Эксперты: внешние факторы могут разогнать курс доллара до 73 рублей

Источник: РИА "Новости"

Российская валюта обманула аналитиков. Вместо того чтобы падать, как предсказывали эксперты, рубль начал укрепляться. Если 29 декабря доллар стоил свыше 69 рублей, то 18 января он торговался в районе 66,4 руб. Курс евро упал с пиковых 79,9 до 75,7 руб.

Пессимистические расчеты экспертов были во многом основаны на том, что ЦБ возобновит с 15 января 2019 года регулярные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.

В августе прошлого года на фоне резко возросшей волатильности Банк России объявил о приостановке покупки валюты на рынке до конца сентября, а в сентябре продлил мораторий до конца 2018 года. Все это время конвертация средств в рамках бюджетного правила проводилась путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством напрямую у ЦБ.

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Но объем интервенций ЦБ в январе довольно скромный в сравнении с рекордным значением профицита текущего счета, говорит Сергей Гайворонский, аналитик «БКС Брокер». Минфин с 15 января по 6 февраля будет приобретать валюту на 265,8 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен составить 15,6 млрд рублей.

Данные по покупкам за конкретную торговую сессию ЦБ раскрывает с двухдневным лагом. Согласно информации ЦБ, например, 16 января регулятор купил валюты на 15,55 млрд рублей.

«Возврат ЦБ на валютный рынок прошел незаметно благодаря началу налогового периода — 15 января прошли первые налоговые платежи в бюджет, которые совпали с днем возврата ЦБ на рынок. За период до 6 февраля общая сумма покупки валюты для Минфина составит $3,9 млрд.

Наконец, динамика инфляции в начале января оказалась предсказуемой — 0,7% за 1—14 января , что означает высокую вероятность, что за весь январь рост цен составит около 1% месяц к месяцу или 5% год к году, что также является хорошей новостью для рубля, — говорится в обзоре Альфа-банка.

Кроме того, помогли рублю укрепиться хорошие новости из США: с компаний Олега Дерипаски ( «Русал» , En+ «Евросибэнерго») все же планируется снять санкции. Сам бизнесмен лишится при этом контроля над этими активами.

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Но Конгресс не оставляет попытки заблокировать план Минфина США в отношении «Русала» и других компаний. Палата представителей в четверг приняла резолюцию против снятия санкций. Ее поддержали даже республиканцы. Впрочем, пока это скорее символический жест — надо еще провести блокировку через Сенат, а потом как-то заставить президента Дональда Трампа подписать данное решение.

Аналитики считают, что, несмотря ни на что, компании могут в ближайшее время избавиться от ограничительных мер.

Хорошие новости для рубля с начала года приходят и с нефтяного рынка. Позитивный расклад на рынке нефти дает отечественной валюте пространство для роста, констатирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо Банка».

Нефтяные котировки заметно выросли после появления информации о серьезном сокращении добычи: активность ОПЕК снизилась на 800 тыс баррелей в сутки, что в совокупности с надеждами игроков на заключение торговой сделки между США и КНР позволило снизить давление на цены. Михаил Мащенко аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Так, в пятницу, 18 января, баррель нефти марки Brent торговался в районе $61−62, хотя в декабре котировки падали к $48 за баррель.

В ближайшую неделю, вероятно, курс рубля к доллару стабилизируется в коридоре 66−67 рублей, отмечает Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп».

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Впрочем, текущие позиции рубля не выглядят устойчиво. Окончание налогового периода даст дополнительные возможности для игры на понижение. Если нефтяные котировки начнут падать, то это также окажет давление на рубль. Нефть может не найти поводов для роста цены в условиях, когда объем добычи в США бьет рекорды, а соглашение о сокращении добычи странами ОПЕК выполняется только на 78%.

Кроме того, ослаблению рубля будет способствовать также ожидание новых санкций со стороны США, которые раз за разом немного подтачивают экономический рост, и без того слабый — всего 1,5−1,8% ВВП в год, добавляет Михаил Мащенко.

Сезонный приток валюты по текущему счету операций, частично связанный с восстановлением интереса глобальных инвесторов к развивающимся рынкам в первом квартале, льет воду на мельницу Банка России, в значительной мере развязывая ему руки, отмечает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

Вероятно, реальная коррекция избытка предложения постигнет рубль позднее, предупреждает он.

Рассчитывать на укрепление рубля не стоит, и хранить сбережения лучше всего в мультивалютной или хотя бы в бивалютной корзине, в которой падение курса одной валюты компенсируется ростом курса другой, полагает Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

Сумма внешних факторов может поднять доллар и до 73 рублей, если они проявятся все разом, нужно быть к этому готовым, добавляет он. Коррекция на фондовом рынке США пока откладывается, но может в любой момент вернуться и спровоцировать обвал и развивающихся экономик.