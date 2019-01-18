Банки в России вымерли наполовину
За последние пять лет количество банков в России сократилось более чем в два раза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику Центробанка.
За последние пять лет количество банков в России сократилось более чем в два раза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику Центробанка.
Причина заключается в активной расчистке банковской системы. Регулятор отзывал лицензии банков
Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) представило показатели, согласно которым ежегодно с российского рынка будет уходить от пяти до семи процентов банков вплоть до 2024 года. В таком случае к 2024 году банковская система лишится еще 100 участников. Также аналитики агентства уверены в значительном увеличении доли государственного сектора в банковской системе.