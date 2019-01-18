«Газпром» поднял статус переговоров с Украиной

Два собеседника «Ведомостей», близких к сторонам переговоров, подтвердили, что на встрече ожидается предправления российской компании. Вплоть до утра пятницы предполагалось, что от «Газпрома» на переговоры полетит зампред правления Александр Медведев, Еврокомиссия это подтверждала. «Газпром» не стал комментировать возможное изменения состава делегации.

Кроме Миллера, во встрече предполагается участие министра энергетики России Александра Новака, министра иностранных дел Украины Павла Климкина, предправления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева и зампреда Еврокомиссии Мароша Шефчовича, сообщала Еврокомиссия.

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Первый раунд трехсторонних переговоров об условиях продления транзита российского газа через Украину состоялся в июле 2018 г. Новак тогда увязывал загрузку украинского маршрута после окончания действующего между «Газпромом» и «Нафтогазом» контракта с дальнейшим увеличением экспорта в Европу российского газа.

Следующая встреча на министерском уровне, предполагалось, состоится в октябре. Шефчович пообещал, что к ней эксперты подготовят детальную оценку потребностей Европы в газе на 2020−2030 гг. (прогнозы были представлены на двух встречах в сентябре — «Ведомости»). «Мы не должны терять времени», — говорил Шефчович, подчеркивая, что главное в ходе переговоров — «формирование доверия», а «трехсторонний процесс — наиболее эффективный в том, что касается поиска совместных решений». Ни в октябре, ни в ноябре (о возможном проведении в эти сроки сообщал Новак — «Ведомости») встреча не состоялась.

В марте 2019 г. на Украине должны состояться выборы президента, в октябре — парламентские. Российская сторона сознательно затягивает переговоры, считает Коболев: «Мое мнение — они тянут время до завершения политического процесса», — заявил он в пятницу утром на пресс-конференции в Киеве. «Газпром» уже использовал отключение транзита через Украину, как рычаг давления в переговорах, напомнил он: «Это было дважды сделано: 2006 и 2009 годы. Оба раза в январе, создавая неистовое давление как на Европу, так и на Украину».

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Контракт на транзит газа через Украину заканчивается в конце 2019 г. Его дальнейшая судьба является одним из самых острых вопросов во взаимоотношениях государственных «Газпрома» и «Нафтогаза». Для Украины прописанные в действующем контракте $2,35 млрд транзитных платежей — сопоставимо с десятой частью государственного бюджета. Для «Газпрома» украинская труба — возможность сохранять свою долю присутствия на ключевом для себя европейском рынке. Строящиеся «Турецкий поток» и «Северный поток-2» в 2020 г. в случае отказа от транзита через Украину не смогут обеспечить текущие объемы экспорта (201,7 млрд куб. м в 2018 г).

Однако до сих пор никакого прогресса в переговорах о продлении соглашения не было. Наоборот, стороны еще в 2014 г. обменялись встречными исками (в том числе по контракту на прямые поставки в Украину — «Ведомости»), которые рассматривал Стокгольмский арбитраж. В феврале 2018 г. по сумме двух дел он обязал «Газпром» выплатить НАК компенсацию $2,56 млрд. Российская сторона подала апелляцию, а параллельно инициировала процедуру расторжения обоих контрактов.

Еврокомиссия рассчитывает, что новый раунд переговоров приведет к осязаемому результату. «Нам необходимо твердое обязательство обеих сторон продвинуться в переговорах, учитывая, что срок действия действующего транзитного контракта истекает в конце этого года», — сказал Шефчович.

Причиной изменений в составе делегации «Газпрома» могли стать заявления президента России Владимира Путина в ходе визита в Сербию в четверг 17 января, где его сопровождал в том числе Алексей Миллер, предполагает один из собеседников «Ведомостей».

«Руководство “Газпрома” на следующей неделе будет в Брюсселе, будет обсуждать ряд вопросов сотрудничества. Кстати говоря, в том числе и транзит через Украину с учетом растущего объема поставок нашего природного газа в Европу, — цитировал Путина “Интерфакс”. — (C учетом растущего экспорта) мы загрузим не только оба “Северных потока”, не только “Турецкий (поток)”, но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности транзита и через Украину».

Второй собеседник «Ведомостей» обращает внимание на то, что сообщений об изменении в планах руководства «Газпрома» не было ни в четверг, после завершения поездки в Белград, ни в пятницу утром.

Они появились лишь после общения руководителей МИД России Сергея Лаврова и Германии Хайко Мааса.

В повестке встречи, которая состоялась в пятницу, значилось среди прочего обсуждение «Северного потока-2».

Германия, несмотря на политическое давление, продолжает поддерживать проект — неоднократно отмечала канцлер Ангела Меркель, настаивая на сохранении поставок и через Украину.

«Мы убеждены со стороны Германии, что и после строительства “Северного потока 2” роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова сыграть свою роль и оказать содействие. Надо подумать над гарантиями для Украины в том числе», — говорила канцлер в мае 2018 г. после встречи с Путиным.