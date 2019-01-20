Люди забудут про бургеры и стейки. Будущее — за личинками и тараканами
Аппетитный паразит.
Аппетитный паразит.
Полакомиться сочным бифштексом в ближайшие 20 лет станет очень дорого: классическое животноводство считается главным загрязнителем окружающей среды — на выращивание коров, свиней и птицы приходится более половины парниковых газов. Вдобавок мясо — это неэффективный продукт, другое дело — насекомые: они полны белка, а их производство в разы экономичнее животноводства. Перспектив увидеть у себя в тарелке кузнечиков вместо привычного куска мяса все больше — рынок съедобных насекомых стремительно растет, и к 2023 году его объемы превысят миллиард долларов. Тараканьи бега по вашей тарелке — в материале «Ленты.ру».
Более двух миллиардов человек в мире регулярно питаются насекомыми, и в ближайшие годы спрос на подобную пищу продолжит только расти. Согласно исследованию, проведенному Persistence Market Research (PMR), рынок съедобных насекомых будет ежегодно увеличиваться на 6,1 процента, достигнув объема 772,9 миллиона долларов к 2024 году. Североамериканская коалиция по сельскохозяйственному разведению насекомых (NACIA) прогнозирует, что к 2023 году объем отрасли достигнет 1,2 миллиарда долларов.
Потребление растет и в
При этом насекомым удается находить и новое применение, например, китайская компания Shandong Qiaobin Agricultural Technology Co. создала завод, на котором тараканы совмещают приятное с полезным. Насекомые ежедневно пожирают около 50 тонн пищевых отходов, после чего идут на корм для свиных и рыбных ферм. Таким образом сразу решается проблема утилизации мусора и вырабатывается новый ресурс.
Здоровый выбор
Драйвером роста для рынка съедобных насекомых выступает потребительский тренд на здоровую еду, чье производство вдобавок не наносит вреда экологии. Как указано в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН «Съедобные насекомые», в связи с ростом населения человечеству придется повысить производство еды, что приведет к увеличению выбросов парниковых газов, вырубке лесов и ухудшению состояния окружающей среды. Аналитики прогнозируют, что спрос на мясо и молоко к 2050 году удвоится, поэтому животноводство займет 70 процентов всего сельскохозяйственного использования земли.
В то же время для выращивания насекомых требуется меньше воды, пищи и пространства. Например, для килограмма говядины надо 10 килограммов корма, для свинины — 5 килограммов, для курятины — 2,5 килограмма, а для того, чтобы произвести килограмм сверчков нужно всего 1,7 килограмма корма. Животноводство также приводит к значительным выбросам парниковых газов:
Одна корова ежедневно производит от 250 до 500 литров метана. Мучные черви, сверчки и саранча выделяют, по сравнению со свиньями и коровами, крошечную долю парниковых газов. Также насекомым нужно гораздо меньше места — для производства одинаковой массы белка мучным червям требуется в 10 раз меньше пространства, чем коровам, и вдвое меньше, чем птицам или свиньям.
При этом насекомые богаты белком, микроэлементами и питательными веществами, такими как жирные кислоты, цинк, селен, фосфор, марганец, магний, железо и медь. При высоком содержании белка они не подвержены болезням, от которых страдает скот, поэтому их все чаще рассматривают в качестве здоровой и безопасной альтернативы традиционному питанию. Также насекомых активно продвигают в качестве еды в наименее развитых странах, где они могут решить проблему голода. Например, их рекомендуют давать в качестве пищевых добавок голодающим детям.
Главная альтернатива мясу
В США энтомофагию объявили главным гастрономическим трендом. Компания Innova Market Insights, исследующая рынок еды, указала насекомых в качестве основной альтернативы мясу и главной модной гастрономической новинкой 2019 года. Benchmark, занимающаяся управлением курортами и гостиницами, на основе опроса
По словам Лу Энн Уильямс, директора по инновациям в Innova Marketing Insights, насекомые скоро станут общепринятым источником белка наряду с мясом и бобовыми. Осталось только побороть отвращение людей к подобной пище. Кара Нильсен,
Джаррод Голдин, основатель Entomo Farms, также надеется, что люди пересмотрят свой взгляд на «неприглядную» еду. «Я утверждаю, что мерзкая пища — это пища, которая вызывает у вас ожирение, диабет, сердечные заболевания», — сказал он. Предприниматель настаивает, что его сверчки переносят меньше инфекций, чем куры и коровы.
К столу в качестве самостоятельного блюда съедобных насекомых можно подавать сырыми, жареными или вареными. Для бизнеса же наиболее популярен порошковый вид, его добавляют в напитки, кондитерские изделия, закуски и выпечку. Более того, уже есть предприятия, которые перерабатывают насекомых, придавая им вид традиционного мяса. Так, в Германии компания Bug Foundation продает бургеры с котлетами, сделанными из перемолотых личинок жуков. Также бургеры из мучных хрущей продает стартап Essento в Швейцарии, для этого стране даже пришлось изменить санитарные правила.
Съедобных насекомых могут собирать или специально разводить. По видам продукции рынок разделен на жуков, гусениц, перепончатокрылых (осы, пчелы и муравьи), прямокрылых (сверчки, кузнечики и саранча), клопов, также в пищу идут термиты, стрекозы, мухи и прочие. Сегмент прямокрылых стал стремительно расти в 2016-м и к концу года занимал уже 8,1 процента от всего рынка насекомых. Это связано с возросшим спросом на батончики, крекеры, печенье и шоколад, в состав которых входят сверчки. Сегмент жуков занял 30,8 процента рынка, а сегмент гусениц — 17,9 процента.
Кузнечики покоряют Америку
Первой кормить США сверчками начала компания Chapul, которая производит из них протеиновые батончики. Бизнес был запущен в 2012 году. В 2014-м на телешоу канала ABC Shark Tank, где предприниматели перед камерами пытаются выбить инвестиции, представителям Chapul удалось заинтересовать миллиардера Марка Кьюбана, который вложил в компанию 50 тысяч долларов. Благодаря этому, за два года Chapul удалось вырасти из экзотического стартапа в серьезный бизнес.
Продукция представлена в сети Sprouts Farmers Market, имеющей 217 торговых точек по всей стране. Компания доработала линейку, добавила новые вкусы. Протеин из кузнечиков продают теперь в порошке по 45 долларов за пакет и в батончиках (9 долларов за упаковку из четырех штук). Спустя два года глава компании Пэт Кроули снова появился в телешоу и сообщил Кьюбану о своем феноменальном успехе.
За ними последовали новые игроки. В 2014 году Джаррод Голдин объединился со своими двумя братьями, которые выращивали насекомых в качестве корма для животных. Вместе они создали Entomo Farms в Онтарио, Канада. Компания привлекла миллионы долларов инвестиций, в том числе и от конкурентов — миноритарную долю приобрел канадский производитель мяса Maple Leaf Foods. По оценке Голдина, Entomo в 2018 году стала крупнейшим в мире оптовым поставщиком сверчков с объемом производства 450 килограммов прямокрылых в месяц.
В Entomo сверчков выращивают в течение шести месяцев и всего за несколько дней до их естественной смерти убивают холодом или газом. Затем их промывают в кипящей воде, запекают и измельчают в порошок или же продают целиком. На порошок приходится 60 процентов продукции, из него делают чипсы, протеиновые батончики и коктейли, также порошок добавляют в выпечку или супы. Как отмечает Голдин, сейчас это наиболее приемлемый способ употребления насекомых, поскольку так люди не видят их лапки, усики и прочие части тела, которые многие все еще находят неаппетитными.
За Entomo и Chapul стали подтягиваться и другие игроки — в Линкольне, штат Небраска, 25-летняя Келли Стурек бросила колледж, чтобы открыть компанию Bugeater, которая продает пасту, рис, и лапшу из сверчков. Вряд ли Стурек жалеет, что так и не получила высшее образование, — дела у компании быстро пошли на лад, в 2016 году Министерство сельского хозяйства США выделило Bugeater грант в размере 100 тысяч долларов.
Не менее примечательная история произошла с Биллом Бродбентом — вопрос сына, почему люди не едят жуков, заставил его задуматься, и в 2015 году он с сестрой создал компанию по разведению съедобных насекомых Entosense. Бизнес растет каждый год, в 2019-м Бродбент рассчитывает выйти на годовой объем продаж в два миллиона долларов. Его основные покупатели: магазины натуральных продуктов, а также мексиканские рестораны, которым нужны кузнечики, чтобы приготовить некоторые национальные блюда.
Долгоносики укрепляют семьи
Люди на Западе не только сами едят сверчков ради здоровья и экологии, но и активно предлагают насекомых голодающим по всему миру. В 2013 году группа из пяти канадских студентов получила премию Халта в один миллион долларов на развитие своего проекта. Они создали предприятие Aspire Food Group, которое помогает жителям стран третьего мира выращивать и продавать съедобных насекомых. Теперь предприниматели охотно делятся историями, как помогли нуждающимся изменить жизнь к лучшему.
Например, Овусу, каменщик из Ганы, не мог после операции выполнять тяжелую работу. Он связался с Aspire и получил стартовый комплект для выращивания пальмовых долгоносиков. Через несколько недель Овусу уже начал довольно неплохо, по местным меркам, зарабатывать. На рынке в его деревне килограмм долгоносиков стоит 8−10 долларов. Выращивая по 10 килограммов насекомых в месяц, Овусу выручает от 80 до 100 долларов, притом что средний доход в регионе составляет 2,5 доллара в день.
Джон, также живущий в Гане, ушел на пенсию без сбережений и стал бременем для семьи. В Aspire ему помогли освоить новый бизнес, и теперь он выращивает насекомых вместе с внуками. Это не только позволило Джону зарабатывать деньги, но и, как он говорит, укрепило отношения внутри семьи. Aspire активно расширяет бизнес и теперь открыла первую ферму сверчков в Остине, штат Техас, ее продукцию (жареные насекомые и порошок из сверчков) продают под брендом Aketta.
Рынок съедобных насекомых обеспечивает работой все больше людей. Энтузиасты энтомофагии привлекают к сбору еды фермеров из развивающихся стран, вслед за производством растет логистика и появляются новые технологии, которые помогают усовершенствовать сбор и хранение продукции.
Однако отрасль фактически не регулируется, санитарные нормы для сотрудников, например, отсутствуют в принципе. Однако главный барьер — это плохой имидж жуков и червей, которых европейцы и американцы раньше привыкли только выкидывать из своих тарелок. Тем не менее рынок уже занял свою нишу и продолжает расти. В ближайшие несколько лет блюда из сверчков и червей могут стать привычной частью рациона и перестанут вызывать шок и отвращение.
Павел Чернышов