Люди забудут про бургеры и стейки. Будущее — за личинками и тараканами

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Полакомиться сочным бифштексом в ближайшие 20 лет станет очень дорого: классическое животноводство считается главным загрязнителем окружающей среды — на выращивание коров, свиней и птицы приходится более половины парниковых газов. Вдобавок мясо — это неэффективный продукт, другое дело — насекомые: они полны белка, а их производство в разы экономичнее животноводства. Перспектив увидеть у себя в тарелке кузнечиков вместо привычного куска мяса все больше — рынок съедобных насекомых стремительно растет, и к 2023 году его объемы превысят миллиард долларов. Тараканьи бега по вашей тарелке — в материале «Ленты.ру».

Более двух миллиардов человек в мире регулярно питаются насекомыми, и в ближайшие годы спрос на подобную пищу продолжит только расти. Согласно исследованию, проведенному Persistence Market Research (PMR), рынок съедобных насекомых будет ежегодно увеличиваться на 6,1 процента, достигнув объема 772,9 миллиона долларов к 2024 году. Североамериканская коалиция по сельскохозяйственному разведению насекомых (NACIA) прогнозирует, что к 2023 году объем отрасли достигнет 1,2 миллиарда долларов.

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Потребление растет и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где жуков и гусениц подают к столу веками, и в Европе и Северной Америке, которые только недавно увлеклись энтомофагией (потребление насекомых в пищу). Ожидается, что к 2024 году на эти регионы будет приходиться 7,3 и 6,9 процента мирового потребления соответственно. Долгое время насекомыми промышляли только небольшие семейные предприятия, но теперь это бизнес с миллионными оборотами.

При этом насекомым удается находить и новое применение, например, китайская компания Shandong Qiaobin Agricultural Technology Co. создала завод, на котором тараканы совмещают приятное с полезным. Насекомые ежедневно пожирают около 50 тонн пищевых отходов, после чего идут на корм для свиных и рыбных ферм. Таким образом сразу решается проблема утилизации мусора и вырабатывается новый ресурс.

Здоровый выбор

Драйвером роста для рынка съедобных насекомых выступает потребительский тренд на здоровую еду, чье производство вдобавок не наносит вреда экологии. Как указано в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН «Съедобные насекомые», в связи с ростом населения человечеству придется повысить производство еды, что приведет к увеличению выбросов парниковых газов, вырубке лесов и ухудшению состояния окружающей среды. Аналитики прогнозируют, что спрос на мясо и молоко к 2050 году удвоится, поэтому животноводство займет 70 процентов всего сельскохозяйственного использования земли.

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В то же время для выращивания насекомых требуется меньше воды, пищи и пространства. Например, для килограмма говядины надо 10 килограммов корма, для свинины — 5 килограммов, для курятины — 2,5 килограмма, а для того, чтобы произвести килограмм сверчков нужно всего 1,7 килограмма корма. Животноводство также приводит к значительным выбросам парниковых газов: из-за дыхания животных вырабатывается углекислый газ, а сопутствующий пищеварению интенсивный метеоризм приводит к существенному выбросу метана.

Одна корова ежедневно производит от 250 до 500 литров метана. Мучные черви, сверчки и саранча выделяют, по сравнению со свиньями и коровами, крошечную долю парниковых газов. Также насекомым нужно гораздо меньше места — для производства одинаковой массы белка мучным червям требуется в 10 раз меньше пространства, чем коровам, и вдвое меньше, чем птицам или свиньям.

При этом насекомые богаты белком, микроэлементами и питательными веществами, такими как жирные кислоты, цинк, селен, фосфор, марганец, магний, железо и медь. При высоком содержании белка они не подвержены болезням, от которых страдает скот, поэтому их все чаще рассматривают в качестве здоровой и безопасной альтернативы традиционному питанию. Также насекомых активно продвигают в качестве еды в наименее развитых странах, где они могут решить проблему голода. Например, их рекомендуют давать в качестве пищевых добавок голодающим детям.

Главная альтернатива мясу

В США энтомофагию объявили главным гастрономическим трендом. Компания Innova Market Insights, исследующая рынок еды, указала насекомых в качестве основной альтернативы мясу и главной модной гастрономической новинкой 2019 года. Benchmark, занимающаяся управлением курортами и гостиницами, на основе опроса шеф-поваров в гостиничных ресторанах также назвала блюда из насекомых главным кулинарным новшеством 2019 года.

По словам Лу Энн Уильямс, директора по инновациям в Innova Marketing Insights, насекомые скоро станут общепринятым источником белка наряду с мясом и бобовыми. Осталось только побороть отвращение людей к подобной пище. Кара Нильсен, вице-президент CCD Innovation, считает, что у людей старшего поколения вид насекомых на тарелке вызывает омерзение, но молодежь уже не имеет таких стереотипов, поэтому рынок будет только расти.

Джаррод Голдин, основатель Entomo Farms, также надеется, что люди пересмотрят свой взгляд на «неприглядную» еду. «Я утверждаю, что мерзкая пища — это пища, которая вызывает у вас ожирение, диабет, сердечные заболевания», — сказал он. Предприниматель настаивает, что его сверчки переносят меньше инфекций, чем куры и коровы.

К столу в качестве самостоятельного блюда съедобных насекомых можно подавать сырыми, жареными или вареными. Для бизнеса же наиболее популярен порошковый вид, его добавляют в напитки, кондитерские изделия, закуски и выпечку. Более того, уже есть предприятия, которые перерабатывают насекомых, придавая им вид традиционного мяса. Так, в Германии компания Bug Foundation продает бургеры с котлетами, сделанными из перемолотых личинок жуков. Также бургеры из мучных хрущей продает стартап Essento в Швейцарии, для этого стране даже пришлось изменить санитарные правила.

Съедобных насекомых могут собирать или специально разводить. По видам продукции рынок разделен на жуков, гусениц, перепончатокрылых (осы, пчелы и муравьи), прямокрылых (сверчки, кузнечики и саранча), клопов, также в пищу идут термиты, стрекозы, мухи и прочие. Сегмент прямокрылых стал стремительно расти в 2016-м и к концу года занимал уже 8,1 процента от всего рынка насекомых. Это связано с возросшим спросом на батончики, крекеры, печенье и шоколад, в состав которых входят сверчки. Сегмент жуков занял 30,8 процента рынка, а сегмент гусениц — 17,9 процента.

Кузнечики покоряют Америку

Первой кормить США сверчками начала компания Chapul, которая производит из них протеиновые батончики. Бизнес был запущен в 2012 году. В 2014-м на телешоу канала ABC Shark Tank, где предприниматели перед камерами пытаются выбить инвестиции, представителям Chapul удалось заинтересовать миллиардера Марка Кьюбана, который вложил в компанию 50 тысяч долларов. Благодаря этому, за два года Chapul удалось вырасти из экзотического стартапа в серьезный бизнес.

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Продукция представлена в сети Sprouts Farmers Market, имеющей 217 торговых точек по всей стране. Компания доработала линейку, добавила новые вкусы. Протеин из кузнечиков продают теперь в порошке по 45 долларов за пакет и в батончиках (9 долларов за упаковку из четырех штук). Спустя два года глава компании Пэт Кроули снова появился в телешоу и сообщил Кьюбану о своем феноменальном успехе.

За ними последовали новые игроки. В 2014 году Джаррод Голдин объединился со своими двумя братьями, которые выращивали насекомых в качестве корма для животных. Вместе они создали Entomo Farms в Онтарио, Канада. Компания привлекла миллионы долларов инвестиций, в том числе и от конкурентов — миноритарную долю приобрел канадский производитель мяса Maple Leaf Foods. По оценке Голдина, Entomo в 2018 году стала крупнейшим в мире оптовым поставщиком сверчков с объемом производства 450 килограммов прямокрылых в месяц.

В Entomo сверчков выращивают в течение шести месяцев и всего за несколько дней до их естественной смерти убивают холодом или газом. Затем их промывают в кипящей воде, запекают и измельчают в порошок или же продают целиком. На порошок приходится 60 процентов продукции, из него делают чипсы, протеиновые батончики и коктейли, также порошок добавляют в выпечку или супы. Как отмечает Голдин, сейчас это наиболее приемлемый способ употребления насекомых, поскольку так люди не видят их лапки, усики и прочие части тела, которые многие все еще находят неаппетитными.

За Entomo и Chapul стали подтягиваться и другие игроки — в Линкольне, штат Небраска, 25-летняя Келли Стурек бросила колледж, чтобы открыть компанию Bugeater, которая продает пасту, рис, и лапшу из сверчков. Вряд ли Стурек жалеет, что так и не получила высшее образование, — дела у компании быстро пошли на лад, в 2016 году Министерство сельского хозяйства США выделило Bugeater грант в размере 100 тысяч долларов.

Не менее примечательная история произошла с Биллом Бродбентом — вопрос сына, почему люди не едят жуков, заставил его задуматься, и в 2015 году он с сестрой создал компанию по разведению съедобных насекомых Entosense. Бизнес растет каждый год, в 2019-м Бродбент рассчитывает выйти на годовой объем продаж в два миллиона долларов. Его основные покупатели: магазины натуральных продуктов, а также мексиканские рестораны, которым нужны кузнечики, чтобы приготовить некоторые национальные блюда.

Долгоносики укрепляют семьи

Люди на Западе не только сами едят сверчков ради здоровья и экологии, но и активно предлагают насекомых голодающим по всему миру. В 2013 году группа из пяти канадских студентов получила премию Халта в один миллион долларов на развитие своего проекта. Они создали предприятие Aspire Food Group, которое помогает жителям стран третьего мира выращивать и продавать съедобных насекомых. Теперь предприниматели охотно делятся историями, как помогли нуждающимся изменить жизнь к лучшему.

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Например, Овусу, каменщик из Ганы, не мог после операции выполнять тяжелую работу. Он связался с Aspire и получил стартовый комплект для выращивания пальмовых долгоносиков. Через несколько недель Овусу уже начал довольно неплохо, по местным меркам, зарабатывать. На рынке в его деревне килограмм долгоносиков стоит 8−10 долларов. Выращивая по 10 килограммов насекомых в месяц, Овусу выручает от 80 до 100 долларов, притом что средний доход в регионе составляет 2,5 доллара в день.

Джон, также живущий в Гане, ушел на пенсию без сбережений и стал бременем для семьи. В Aspire ему помогли освоить новый бизнес, и теперь он выращивает насекомых вместе с внуками. Это не только позволило Джону зарабатывать деньги, но и, как он говорит, укрепило отношения внутри семьи. Aspire активно расширяет бизнес и теперь открыла первую ферму сверчков в Остине, штат Техас, ее продукцию (жареные насекомые и порошок из сверчков) продают под брендом Aketta.

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Рынок съедобных насекомых обеспечивает работой все больше людей. Энтузиасты энтомофагии привлекают к сбору еды фермеров из развивающихся стран, вслед за производством растет логистика и появляются новые технологии, которые помогают усовершенствовать сбор и хранение продукции.

Однако отрасль фактически не регулируется, санитарные нормы для сотрудников, например, отсутствуют в принципе. Однако главный барьер — это плохой имидж жуков и червей, которых европейцы и американцы раньше привыкли только выкидывать из своих тарелок. Тем не менее рынок уже занял свою нишу и продолжает расти. В ближайшие несколько лет блюда из сверчков и червей могут стать привычной частью рациона и перестанут вызывать шок и отвращение.