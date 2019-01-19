Новые законы Нью-Йорка в действии: почему рестораны поднимают цены и увольняют сотрудников
В 2019 году минимальная заработная плата в
В 2019 году минимальная заработная плата в
Один из самых известных рестораторов
Для
Работники предприятий быстрого питания устраивали акции протеста: они требовали повышения зарплаты. Среди митингующих были замечены и сотрудники популярной сети кофеен Starbucks! Тогда эти лозунги поддержал даже
Ассоциация гостиничного бизнеса
Более чем 47% рестораторов сократят штат сотрудников. Большинство заведений повысили цены, именно поэтому посещаемость ресторанов уже сократилась более чем на 34%.
Повышение минимальной зарплаты обсуждают и в русскоязычном районе
Геннадий Штейн, владелец ресторана: «К сожалению, эти деньги нужно
Правда, есть предприниматели, которые при повышении минимальной зарплаты и количество рабочих часов сохранили, и штат сотрудников оставили прежним. Эта категория рестораторов нашла другой вариант решения проблемы. Бизнесмены теперь ищут более выгодные цены у поставщиков продуктов питания. Кроме того, они урезали расходы на хозяйственные товары.
Геннадий Штейн, владелец ресторана: «Это не спасет ситуацию — это убьет бизнес. Конечно, известная пословица “не ищи, где сэкономить, а ищи, где заработать” здесь работает. Но есть определенные виды товаров, которые и делают этот бизнес таким популярным и приятным — незаменимым. Не все можно заменить качественно».
Как бы там ни было, многие экономисты утверждают, что новые законы и повышение зарплаты до 15 долларов в час может привести к закрытию некоторых заведений. Прежде всего это коснется тех кафе и ресторанов, которые и в прошлом году сводили концы с концами.