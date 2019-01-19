Новые законы Нью-Йорка в действии: почему рестораны поднимают цены и увольняют сотрудников

Источник: AP 2019

Один из самых известных рестораторов Нью-Йорка Джон Блустэйн чуть ли не каждый день дает интервью американским телеканалам. Владелец шести ресторанов недоволен новым законом о повышении минимальной зарплаты в городе. С нового года в компаниях, где работает более десяти человек, сотрудник должен получать минимум 15 долларов. Некоторые предприниматели, такие как Джон, уже нашли выход: они просто сократили сотрудникам рабочие часы.

Для Нью-Йорка минимальная заработная плата в 15 долларов — это, можно сказать, историческое решение.

Еще в 2012 году в городе появилась отдельная правозащитная организация под названием «Движение за 15 долларов».

Работники предприятий быстрого питания устраивали акции протеста: они требовали повышения зарплаты. Среди митингующих были замечены и сотрудники популярной сети кофеен Starbucks! Тогда эти лозунги поддержал даже экс-участник президентской гонки Берни Сандерс.

Ассоциация гостиничного бизнеса Нью-Йорка провела исследование, в котором приняло участие более пятисот владельцев ресторанов.

Выяснилось, что в этом году 74,5% работающих полный день заведений собираются сократить количество рабочих часов.

Более чем 47% рестораторов сократят штат сотрудников. Большинство заведений повысили цены, именно поэтому посещаемость ресторанов уже сократилась более чем на 34%.

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Повышение минимальной зарплаты обсуждают и в русскоязычном районе Брайтон-Бич. Теперь здесь тоже ищут возможные способы сэкономить и сохранить бизнес.

Геннадий Штейн, владелец ресторана: «К сожалению, эти деньги нужно где-то брать. Они откуда-то должны вырасти. Если бизнес, в котором больше 15 человек, обязан платить неквалифицированным работникам минимальную зарплату в 15 долларов, он должен где-то эти деньги взять. Это исключает переработки. Это урезание часов. Должен быть какой-то баланс между тем, что ты зарабатываешь, и что ты тратишь».

Правда, есть предприниматели, которые при повышении минимальной зарплаты и количество рабочих часов сохранили, и штат сотрудников оставили прежним. Эта категория рестораторов нашла другой вариант решения проблемы. Бизнесмены теперь ищут более выгодные цены у поставщиков продуктов питания. Кроме того, они урезали расходы на хозяйственные товары.

Геннадий Штейн, владелец ресторана: «Это не спасет ситуацию — это убьет бизнес. Конечно, известная пословица “не ищи, где сэкономить, а ищи, где заработать” здесь работает. Но есть определенные виды товаров, которые и делают этот бизнес таким популярным и приятным — незаменимым. Не все можно заменить качественно».