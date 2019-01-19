Минсельхоз отметил рост цен на отдельные продукты в торговых сетях

Источник: РИА Новости

По его словам, выросли цены на птицу, сахар, яйца и плодоовощную продукцию. При этом сильного роста цен у производителей не наблюдается, отметил министр.

Он также подчеркнул, что Минсельхоз уделяет особое внимание ценовой ситуации в агропромышленном секторе и осуществляет еженедельный мониторинг.

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По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2018 года составила 4,3%. Продовольственные товары в прошлом году, по данным статистического ведомства, подорожали на 4,7%.

В среду вице-премьер РФ Алексей Гордеев сообщил, что предпосылок для роста цен на продукты в РФ выше темпов инфляции в 2019 году нет, однако возможны всплески цен по отдельным продовольственным товарам. Банк России по итогам 2019 года прогнозирует годовую инфляцию в РФ в интервале 5−5,5% с возвращением к 4% в 2020 году.