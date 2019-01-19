В Чувашии попросили списать долги за газ
Член Госсовета Республики Чувашия Константин Степанов попросил списать долги жителей региона за газ. С соответствующей просьбой он обратился в прокуратуру.
Член Госсовета Республики Чувашия Константин Степанов попросил списать долги жителей региона за газ. С соответствующей просьбой он обратился в прокуратуру.
В своем обращении политик приводит в пример опыт Чечни, где надзорный орган через суд смог добиться такого решения. Он отметил, что задолженность населения Чувашии за топливо в размере 3 млрд рублей «также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе», пишет «РИА Новости».
С аналогичной просьбой накануне 18 января обратились и смоленские депутаты.
Ранее в январе грозненский суд обязал местное отделение «Газпрома» списать долги населения за потребленный газ на сумму 9 млрд рублей.
Истцом выступила прокуратура Чеченской Республики. Там посчитали, что требования оплатить коммунальные услуги могли создать в обществе социальную напряженность. «Газпром» пообещал обжаловать списание долга.