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15:47 (мск), источник: Известия

В Чувашии попросили списать долги за газ

Член Госсовета Республики Чувашия Константин Степанов попросил списать долги жителей региона за газ. С соответствующей просьбой он обратился в прокуратуру.

Источник: РИА "Новости"

В своем обращении политик приводит в пример опыт Чечни, где надзорный орган через суд смог добиться такого решения. Он отметил, что задолженность населения Чувашии за топливо в размере 3 млрд рублей «также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе», пишет «РИА Новости».

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С аналогичной просьбой накануне 18 января обратились и смоленские депутаты.

Ранее в январе грозненский суд обязал местное отделение «Газпрома» списать долги населения за потребленный газ на сумму 9 млрд рублей.

Истцом выступила прокуратура Чеченской Республики. Там посчитали, что требования оплатить коммунальные услуги могли создать в обществе социальную напряженность. «Газпром» пообещал обжаловать списание долга.

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