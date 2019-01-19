В Чувашии попросили списать долги за газ

В своем обращении политик приводит в пример опыт Чечни, где надзорный орган через суд смог добиться такого решения. Он отметил, что задолженность населения Чувашии за топливо в размере 3 млрд рублей «также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе», пишет «РИА Новости».