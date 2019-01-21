Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно

Источник: РИА "Новости"

Россияне зачастую оказываются в безвыходной ситуации: либо согласиться на страховку и сопутствующие переплаты, либо остаться без кредита. Проблема актуальна для российского рынка уже несколько лет, однако власти до сих пор не могут принять необходимые законы для ее решения. Добровольно-принудительное страхование — в материале «Ленты.ру».

Согласно закону «О защите прав потребителей», отсутствие полисов страхования здоровья, жизни или рисков потери работы не должно препятствовать получению потребительского кредита.

Тем не менее заемщики регулярно обращаются с жалобами на навязывание страховки при обращении за кредитом.

В статистике Центробанка за 2017 год указывается, что 18 процентов всех жалоб в потребительском кредитовании имеет отношение именно к навязыванию дополнительных услуг. И хотя в 2018 году здесь наблюдалась положительная динамика — количество подобных обращений снизилось практически вдвое, — свежее исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка (имеется в распоряжении «Ленты.ру») говорит о том, что проблема не теряет актуальности.

Стремление банков продать как можно больше страховок понятно — условия их сотрудничества со страховыми компаниями уж слишком заманчивы. Комиссия банка порой может достигать 90 процентов от стоимости страхового полиса. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2018 года объем страхового рынка вырос на 13,3 процента, до 732 миллиардов рублей. При этом банкиры приносят более 80 процентов всех сборов страховщиков. Однако из-за гигантских комиссий в итоге больше всего страдает клиент, для которого страховой полис становится значительно дороже. «Несложная калькуляция показывает, что иногда выгоднее взять кредит по более высокой ставке, чем оформлять дорогостоящее страхование», — считает руководитель отдела анализа банковских услуг финансового супермаркета «Банки.ру» Елена Сударикова.

Поскольку выгода от страховки для клиента довольно сомнительна, ее приходится навязывать.

«Тайные покупатели» КонфОП посетили московские офисы крупнейших банков с целью выявления нарушений на рынке банкострахования. По «легенде» заемщики хотели получить потребительский кредит в размере 300 тысяч рублей. Сотрудники практически всех офисов банков говорили о том, что оформление страховки — дело добровольное, однако предупреждали, что без нее условия кредитования будут гораздо менее выгодными. Хотя прямого принуждения к приобретению страховки обычно не звучит, заемщик так или иначе делает вывод, что лучше согласиться на оформление полиса, учитывая, что банк имеет полное право отказать в выдаче кредита вообще без объяснения причин.

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В то же время в офисах семи крупных кредитных организаций (Россельхозбанк, Альфа-Банк, Банк «Хоум Кредит», Совкомбанк, Юникредитбанк, Русфинансбанк, «Открытие») «тайным покупателям» сообщили, что оформление страховки напрямую влияет на одобрение банком кредитной заявки. Другие отмечали, что вопрос будет решаться в индивидуальном порядке или что «ответ на вопрос об обязательности приобретения страховки заемщиком может быть дан только после проверки банком заявки». Сами же банки отрицают, что занимаются навязыванием кредитных продуктов. Так, в пресс-службах Русфинансбанка, Росбанка, Райффайзенбанка, банков «Хоум Кредит» и «Открытие» «Ленте.ру» сообщили, что страховка никак не влияет на получение одобрения по потребительскому кредиту, остальные на запрос не ответили.

Банкострахование часто сопровождается множеством ловушек для потребителя. При этом когда дело доходит до разбирательства, банки начинают списывать ситуацию на некомпетентность отдельных сотрудников, а также заверяют, что имевший место случай — разовый. Одна из таких уловок — включение страховки в тело кредита, в результате чего на стоимость полиса начисляются проценты. По данным КонфОП, опция по приобретению страховки на собственные средства была доступна лишь в шести банках — «Русский стандарт», «Ренессанс кредит», Московский кредитный банк, Росбанк, Россельхозбанк и Русфинансбанк.

Впрочем, сама опция включения страховки в тело кредита может оказаться весьма полезной. Например, в «Открытии» и Райффайзенбанке в комментарии «Ленте.ру» справедливо заметили, что у человека, который нуждается в заемных средствах, в большинстве случаев может не быть свободных денег на оплату полиса. Тем не менее выбор способа оплаты страховки остается исключительно на усмотрение заемщика, а банк не должен препятствовать ему в оплате страховки из собственных средств, подтвердили «Ленте.ру» в Банке России. Это же правило относится и к выбору страховой компании, поскольку банки всегда лоббируют интересы тех страховых компаний, которые входят в контур (иногда холдинг) банка, выдающего кредит, либо являются его партнерами.

На российском рынке сложился негативный образ страховки в банках, считает Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие».

Эксперты КонфОП считают, что одной из причин стала ее сомнительная эффективность. Так, ни один банк при оформлении страхового полиса не требует справку о состоянии здоровья заемщика, не запрашивает историю болезни. В большинстве случаев клиенту даже не задают вопросов по поводу состояния его здоровья. В результате получается, что страховщикам при наступлении страхового случая легче отказать клиенту в выплате компенсации. Они могут сослаться на то, что человек потерял работу или пострадал вследствие уже имевшегося на момент оформления страховки заболевания.

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Впрочем, по мнению ЦБ, обязательная справка о состоянии здоровья будет неудобна в первую очередь самим потенциальным заемщикам, поскольку фактически приведет к необходимости проходить полное обследование перед походом в банк за кредитом. «Выход из этой ситуации, как предполагается, лежит в ответственном подходе продавца услуги и покупателя», — считают в регуляторе. Однако на деле уровень ответственности изрядно хромает. В КонфОП рассказали, что ни один банк не предоставил клиентам для изучения индивидуальные условия договора, а общие правила страхования распечатали только шесть организаций.

Кроме того, сотрудники практически всех банков, принявших участие в исследовании, кроме Альфа-Банка и Московского кредитного банка, умолчали о праве клиента отказаться от приобретенной страховки в течение 14 дней — так называемом «периоде охлаждения». Отвечая на вопрос о возможности отказаться от полиса, в банке «Ренессанс Кредит» и Русфинансбанке сказали, что в данном вопросе все будет зависеть от решения страховой компании. Сложность здесь заключается и в том, что воспользоваться «периодом охлаждения» имеет право обладатель только индивидуальной страховки. Если заемщик является участником коллективной программы страхования — отказаться от нее в четырнадцатидневный срок он не сможет.

Банк России предложил распространить «период охлаждения» на договоры коллективного страхования еще осенью 2017 года. По обновленным данным, регулятор уже подготовил предложения ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в законодательство, регулирующее коллективное страхование. В частности, в поправках закрепляется право гражданина потребовать исключения из числа застрахованных лиц в течение установленного срока, а также право потребовать возврата, уплаченного банку вознаграждения по договору коллективного страхования при досрочном возврате кредита. Рассмотрение предложенных законодательных изменений запланировано на весеннюю сессию 2019 года.

Регулятор признает, что банки часто злоупотребляют своим положением при кредитовании граждан.

Так, с начала прошлого года регулятор ввел поведенческий надзор, в рамках которого проводит мониторинг правильности продажи финансовых продуктов и услуг. В текущем году у ЦБ появится новый инструмент — контрольные мероприятия, которые будут проводить с целью проверки взаимодействия сотрудников банков с клиентами непосредственно в офисах финансовых организаций.