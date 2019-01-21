Долговой пример заразителен
В регионах предлагают простить населению газовые неплатежи по примеру Чечни.
В регионах предлагают простить населению газовые неплатежи по примеру Чечни.
В ряде регионов местные депутаты обратились в прокуратуру с требованием добиться от структур «Газпрома» списания долгов жителей за газ, которые невозможно взыскать
Поводом для обращений парламентариев в региональные прокуратуры стало решение Заводского райсуда Грозного от 20 декабря. Судья Игорь Дауркин удовлетворил иск прокуратуры Чечни к ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» и обязал компанию списать около 9 млрд руб. долга, скопившегося у местных жителей до 30 ноября 2015 года. Прокурор республики Шарпудди
Из картотеки суда следует, что рассмотрение дела уложилось в четыре заседания, одно из которых не состоялось
В «Газпром межрегионгазе» сообщили агентству «Говорит Москва», что намерены обжаловать решение суда: «Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадежная».
Власти Чечни решением остались довольны. «Есть сомнения, что газ в таких объемах потреблен. В определенный период многие семьи находились за пределами Чеченской Республики, не на всех домах счетчики стояли, однако газовики требуют уплаты средств даже с тех мест, где дома были разрушены, или в которых никто не проживал», — сказал
Это правильная практика. Представители «Газпрома», вероятно, не хотели связываться с этими должниками и потому не работали в судах. Теперь получают за это. Проблема больших неплатежей характерна в основном для регионов Северного Кавказа, и как минимум там также можно добиваться списания старых и бесперспективных долгов.
Прокуратура Чечни объявила о своей победе в суде 16 января. Через день примеру республики предложили последовать в других регионах. Так, три депутата смоленской облдумы от КПРФ обратились в прокуратуру региона с просьбой изучить «чеченский опыт» и «рассмотреть возможность обратиться с аналогичным иском». «В обоснование исковых требований прокуратура Чечни указала на невозможность взыскания, а также на то, что работа по сбору долгов с населения может повлечь социальное недовольство. Эти основания, на наш взгляд, имеются и в Смоленской области», — пишут депутаты. Со схожим обращением в надзорное ведомство обратился глава астраханского отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Олег Шеин. Он просит добиться списания всех просроченных коммунальных долгов жителей региона: гражданам нередко отказывают в льготах и субсидиях, поскольку их предоставление допускается только при отсутствии задолженностей. С обращениями уже обратились или планируют это сделать коммунисты в Самарской области и Башкирии, депутаты от ЛДПР в Ростовской и Курской областях, Чувашии.
. «Эта сумма составляет ничтожную величину в общей ситуации, и ее списание не решит проблему», — объяснил
Люди будут говорить: им списали, а почему нам нельзя так сделать?
«Истекший трехлетний срок исковой давности вовсе не означает автоматического списания долга. Долги остаются, их можно гасить, продавать и покупать, просто их не взыщешь через суд. Долги, по российскому законодательству, изначально гасятся через суд, поэтому формально остаются. И заставить любого кредитора списать долги, ссылаясь на его внутренние документы, нельзя. Он может сделать это по доброй воле хоть в первый день после образования долга», — говорит управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин. «Долг формально остается. Но я бы его купил за рубль и подарил главе Чечни Рамзану Кадырову. Ничего другого с ним сделать нельзя. И виновато в этом не население, а юристы “Газпрома”, которые эти долги вовремя не “просудили”», — уверен арбитражный управляющий Игорь Вышегородцев.
«У населения есть сформировавшийся запрос на равенство перед законом, которое не должно зависеть от специфики того или иного региона. Его сейчас и пытаются эксплуатировать, — комментирует глава “Политической экспертной группы” Константин Калачев.— Но вероятнее всего, история не сможет слишком сильно “зацепить” граждан, в других регионах схожих решений не будет, а шум утихнет через довольно короткое время».
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