Долговой пример заразителен

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В ряде регионов местные депутаты обратились в прокуратуру с требованием добиться от структур «Газпрома» списания долгов жителей за газ, которые невозможно взыскать из-за истекшего срока исковой давности. Поводом стала информация о том, что прокуратура Чечни через суд обязала газовиков отказаться от претензий к населению на 9 млрд руб., накопившихся к ноябрю 2015 года. В других регионах предлагают последовать примеру, ссылаясь на рост «социальной напряженности» из-за этих долгов. Глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила «Ъ», что «проблема больших неплатежей характерна» для регионов Северного Кавказа. Эксперты же отмечают, что долги просрочены и бесперспективны к взысканию.

Поводом для обращений парламентариев в региональные прокуратуры стало решение Заводского райсуда Грозного от 20 декабря. Судья Игорь Дауркин удовлетворил иск прокуратуры Чечни к ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» и обязал компанию списать около 9 млрд руб. долга, скопившегося у местных жителей до 30 ноября 2015 года. Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров, на которого ссылается пресс-служба ведомства, посчитал эти долги невозвратными из-за истекшего трехлетнего срока исковой давности по ним. Кроме того, «внутренней методикой» компании «предусмотрен механизм списания такой задолженности». «Но документы, необходимые для этого, не составлялись, и соответствующие решения не принимались», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Там отметили «действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате фактически безнадежной задолженности», которые «создавали в обществе социальную напряженность».

Из картотеки суда следует, что рассмотрение дела уложилось в четыре заседания, одно из которых не состоялось из-за неявки сторон, а на другом уже было оглашено решение: иск был подан 29 октября, разбирательство по существу началось 23 ноября, а решение господин Дауркин вынес уже 20 декабря.



В «Газпром межрегионгазе» сообщили агентству «Говорит Москва», что намерены обжаловать решение суда: «Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадежная».



Власти Чечни решением остались довольны. «Есть сомнения, что газ в таких объемах потреблен. В определенный период многие семьи находились за пределами Чеченской Республики, не на всех домах счетчики стояли, однако газовики требуют уплаты средств даже с тех мест, где дома были разрушены, или в которых никто не проживал», — сказал пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. Глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская полагает, что чеченской практике должны последовать «как минимум в соседних регионах:

Это правильная практика. Представители «Газпрома», вероятно, не хотели связываться с этими должниками и потому не работали в судах. Теперь получают за это. Проблема больших неплатежей характерна в основном для регионов Северного Кавказа, и как минимум там также можно добиваться списания старых и бесперспективных долгов.

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Прокуратура Чечни объявила о своей победе в суде 16 января. Через день примеру республики предложили последовать в других регионах. Так, три депутата смоленской облдумы от КПРФ обратились в прокуратуру региона с просьбой изучить «чеченский опыт» и «рассмотреть возможность обратиться с аналогичным иском». «В обоснование исковых требований прокуратура Чечни указала на невозможность взыскания, а также на то, что работа по сбору долгов с населения может повлечь социальное недовольство. Эти основания, на наш взгляд, имеются и в Смоленской области», — пишут депутаты. Со схожим обращением в надзорное ведомство обратился глава астраханского отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Олег Шеин. Он просит добиться списания всех просроченных коммунальных долгов жителей региона: гражданам нередко отказывают в льготах и субсидиях, поскольку их предоставление допускается только при отсутствии задолженностей. С обращениями уже обратились или планируют это сделать коммунисты в Самарской области и Башкирии, депутаты от ЛДПР в Ростовской и Курской областях, Чувашии.

Руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», депутат госсовета Чувашии Кияметдин Мифтахутдинов при этом отметил, что из более чем 2 млрд руб. долгов за газ, приходящихся на республику, «непосредственно на граждан» приходится лишь 52 млн руб.

. «Эта сумма составляет ничтожную величину в общей ситуации, и ее списание не решит проблему», — объяснил топ-менеджер. Зампред комитета по строительству и ЖКХ госсовета Крыма Валерий Аксенов считает, что списание задолженности мотивирует население не платить за коммунальные услуги:

Люди будут говорить: им списали, а почему нам нельзя так сделать?

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