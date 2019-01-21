Продукты изымают из перепродажи
Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться. С такой просьбой поставщики обратились к
Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться. С такой просьбой поставщики обратились к
Крупнейшие производители продуктов планируют встречу с
Как отмечается в письме, ряд противоречий в отношениях с ритейлерами уже имеет или принимает антагонистический характер и требует участия государства в установлении баланса интересов. «Ъ» ознакомился с проектом предложений, которые планируют обсудить производители: в перечень, в частности, вошел запрет сетям заниматься перепродажей товара в оптовом и мелкооптовом сегментах.
Представитель Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил «Ъ» получение письма ассоциаций поставщиков. По его словам, вопрос о встрече прорабатывается, дата пока не определена. По словам источника «Ъ», знакомого с ситуацией, встреча может состояться в течение месяца.
Как отмечает один из производителей продуктов, запрет назрел давно: практика перепродаж широко распространилась у крупнейших сетей в последние пару лет как способ поддержания объемов продаж на стагнирующем рынке. По данным Росстата, оборот розничной торговли в январе—ноябре 2018 года в сопоставимых ценах вырос на 2,6% год к году, до 28,24 трлн руб. Сегодня оптовая программа есть у «Магнита», который открывает магазины под брендом «Магнит-опт», где предлагается более 1,5 тыс. товарных позиций. Продажу товаров оптом предлагает и «Лента». В этих сетях не предоставили комментарии. Так же поступили в X5, Auchan и «Дикси».
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков подчеркивает, что поставка товара по каналу, который не был согласован сторонами, «является недобросовестной практикой».
По данным The Conference Board и Nielsen, индекс потребительского настроения в третьем квартале 2018 года снизился с 70 до 67 пунктов, приблизившись к историческим минимумам. Доля экономящих россиян за этот период выросла с 65% до 66%. Господин Востриков добавляет, что практика создает несправедливые условия работы для независимых дистрибуторов и негативно отражается на поставщиках, большую часть доходности которым приносит именно работа с альтернативной розницей.
Развивая оптовое направление, сети фактически могут лишить производителей единственного канала продаж с нормальной рентабельностью, соглашается источник «Ъ» в отрасли. При этом, как указывает другой собеседник «Ъ», производители, по сути, «спонсируют» прибыльность перекупщиков на мелкооптовом рынке. Представитель Valio подтвердил, что проблема существует. Но там отметили, что отношения между поставщиком и сетью относятся к
Однако глава Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет X5, «Магнит» и др.) Сергей Беляков считает, что подобного рода предложения ставят под удар само понятие свободы предпринимательства: «Развитие такой логики выводит нас, например, на вопросы о выходе производителей в розничный бизнес путем открытия фирменных магазинов». В Минсельхозе и аппарате профильного
Анатолий Костырев