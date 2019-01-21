Состояние 26 миллиардеров сравнялось с доходами 3,8 млрд человек

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось, в 2018 г. оно составило 2208 человек. Ежедневно их благосостояние увеличивается на 12% или $2,5 млрд. При этом состояние 26 богатейших людей планеты сравнимо с доходами беднейшей половины человечества — 3,8 млрд человек. Об этом говорится в отчете благотворительной организации Oxfam, подготовленной ко Всемирному экономическому форуму в Давосе.

Годом ранее пропорция выглядела иначе: 43 миллиардера против 3,7 млрд беднейших. С 2017 по 2018 гг. доходы бедной половины человечества сократились на 11%. Ежедневно они тратят менее $5,5.

Прирост благосостояния богатых за год составил $900 млрд и сейчас является рекордным за всю историю. Каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер, отмечают эксперты Oxfam второй год подряд.

Информация о доходах беднейшей половины человечества взята из книги данных Credit Suisse Wealth за период с июня 2017 г. по июнь 2018 г. Данные о состоянии богатых основаны на данных ежегодного списка миллиардеров Forbes и относятся к периоду с марта 2017 г. по март 2018 г., поясняется в исследовании.

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Доклад «Общественное благо или частное благосостояние» свидетельствует о растущем разрыве между богатыми и бедными. Так, состояние самого богатого человека в мире, владельца Amazon Джеффа Безоса достигло $112 млрд. Всего лишь один его процент равен бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 млн человек.

Исследование показывает, что богатые люди и корпорации платят налоги по более низким ставкам, чем десятилетия ранее. Так, максимальная ставка налога на доходы физических лиц в богатых странах упала с 62% в 1970 г. до 38% в 2013 г. В бедных странах средняя ставка составляет 28%.

В некоторых странах, например в Бразилии, 10% беднейших слоев общества отдает в виде налогов более высокую долю своих доходов, чем самые богатые 10%

В результате недофинансированными оказываются такие общественно значимые сектора как здравоохранение и образование, отмечается в докладе. Увеличение налогов 0,5% для 1% богатых могло бы обеспечить медицинский уход и спасти жизни 3,3 млн человек и обеспечить образование 262 млн детей. Каждый день в мире умирают 10 000 человек из-за отсутствия доступа к недорогой медицинской помощи.

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Снижение налогов на богатство в основном приносит пользу мужчинам, отмечается в исследовании. На их долю приходится на 50% больше богатств, чем на женщин. Также отмечается, что мужчины контролируют более 86% корпораций.

Женщины и девочки, напротив, страдают от растущего экономического неравенства. Эксперты Oxfam (.pdf) подсчитали, что если бы вся неоплачиваемая работа по уходу за домом и детьми, выполняемая женщинами всего мира, приходилась на одну компанию, ее годовой оборот составлял бы $10 трлн — в 43 раза больше, чем у Apple, крупнейшей компании в мире.