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13:48 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ хочет присоединить значимые банки к системе быстрых платежей в 2019 году

Центробанк считает, что подключение к системе быстрых платежей (СБП) должно быть обязательным для системно значимых банков, и рассчитывает, что они присоединятся к системе до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной думе. Ранее Сбербанк заявлял, что пока не намерен присоединяться к СБП и «находится в диалоге с Центробанком» по этой теме.

«С конца января система быстрых платежей будет работать для ограниченного круга клиентов, с учетом того, что банкам необходимо адаптировать свои операционные системы. С конца февраля она сможет работать для всех клиентов тех банков, которые подключаются к системе быстрых платежей. Остальные банки будут присоединяться поэтапно. Мы рассчитываем, что системно значимые банки присоединятся до конца этого года», — приводит ее слова «РИА Новости».

СБП позволит физлицам отправлять и получать платежи со счетов и на счета в любых российских банках. Оператором, а также расчетным банком системы является ЦБ. Роль операционного платежно-клирингового центра исполняет Национальная система платежных карт. В 2019 году все переводы будут осуществляться бесплатно. С 2020 года комиссия будет составлять от 1 до 6 руб.

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Первоначально ЦБ предполагал, что подключение к СБП должно быть добровольным. Практически все банки изъявили желание подключиться. Но, по словам госпожи Набиуллиной, некоторые банки хотели бы сохранить свое монопольное положение, что препятствует развитию конкуренции. «Мы считаем, что подключение к системе быстрых платежей должно стать обязательным, в первую очередь для системно значимых банков. Соответствующие изменения в законодательство уже направлены в Госдуму», — сказала глава ЦБ.

Напомним, по итогам анализа ФАС, ЦБ и Минфина комиссий за внутрибанковские переводы признаны недопустимыми, а Сбербанк по сути признан монополистом с долей 94% всех переводов. В результате предложено законодательно закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к СБП.

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