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12:34 (мск), источник: РИА Новости

Роскомнадзор начал против Facebook и Twitter административное производство

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Роскомнадзор начинает в отношении Facebook и Twitter административное производство, поскольку компании не представили конкретного ответа на требование о локализации персональных данных пользователей на территории РФ, сказал РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Источник: РИА Новости

Роскомнадзор 17 декабря 2018 года направил Facebook и Twitter требование о предоставлении информации по локализации баз данных российских пользователей в РФ. В минувшую пятницу ведомство сообщило, что получило ответы Facebook и Twitter на свой запрос и обещало сообщить о своем решении в отношении дальнейших действий в понедельник.

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«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — сказал Ампелонский.

«В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство», — заявил пресс-секретарь ведомства.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что Роскомнадзор будет проводить проверки компаний на предмет соблюдения закона и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

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