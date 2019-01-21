Роскомнадзор начал против Facebook и Twitter административное производство

Источник: РИА Новости

Роскомнадзор 17 декабря 2018 года направил Facebook и Twitter требование о предоставлении информации по локализации баз данных российских пользователей в РФ. В минувшую пятницу ведомство сообщило, что получило ответы Facebook и Twitter на свой запрос и обещало сообщить о своем решении в отношении дальнейших действий в понедельник.

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — сказал Ампелонский.

«В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство», — заявил пресс-секретарь ведомства.