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13:37 (мск), источник: BFM.ru

Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в прокуратуру на действия блогера

Они заявили, что чувствуют себя униженными и морально подавленными.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники департамента наземного обеспечения перевозок авиакомпании «Аэрофлот» обратились в Московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте с жалобой на оскорбления со стороны блогера Александра Соколовского. Обращение работников, под которым стоит 148 подписей, есть в распоряжении РБК.

В документе говорится, что сотрудники обнаружили в сети Интернет публикации и фотографии, сопровождаемые нецензурными оскорблениями. В частности, оскорбительной подписью с ненормативной лексикой сопровожден снимок с диспетчерами в форменной одежде «Аэрофлота».

«Рассматриваем указанное как оскорбление, нанесенное каждому работнику (диспетчеру) по наземному обслуживанию пассажиров ПАО «Аэрофлот», — отмечается в обращении.

Сотрудники указали, что их форма узнаваема для неограниченного круга лиц, на косынке и ленте к бейджику указано наименование компании «Аэрофлот».

«Мы чувствуем себя униженными, морально подавленными, внутренне переживаем из-за таких публикаций, это причиняет нам душевные и физические страдания», — подчеркивается в обращении.

Сотрудники авиакомпании указали, что многие из них работают диспетчерами и обслуживают пассажиров много лет, имеют государственные и ведомственные награды, и оскорбления Соколовского унижают их честь и достоинство.

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Авторы обращения попросили прокуратуру проверить действия блогера и привлечь его к административной ответственности. К документу, который подписали 148 человек, они также приложили фотографии из соцсети Instagram с оскорбительными надписями. В соответствии с ст. 5.61 Кодекса об административных правонарушениях, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме может быть наказано штрафом в размере до 3 тысяч рублей. За оскорбление в публичном выступлении или публично демонстрирующемся произведении штраф может быть увеличен до 5 тысяч рублей.

РБК обратился за комментарием к Александру Соколовскому.

14 января стало известно, что «Аэрофлот» отключил блогера Соколовского от программы «Аэрофлот бонус» за использование ненормативной лексики и оскорбления в адрес авиаперевозчика в соцсетях. По словам представителя авиакомпании, он нарушил правило 7.5 бонусной программы. Соколовский опубликовал посты с ненормативной лексикой в соцсетях после того, как в ноябре следовавший в Ниццу самолет совершил вынужденную посадку в Вене. Тогда авиакомпания решила вернуть пассажиров в «Шереметьево», чтобы оттуда доставить их во Францию. По утверждению авиакомпании, этот вариант на тот момент был оптимальным.

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Ликбез Daily Storm для тех, кто не боится говорить правду об авиаперевозчиках.

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