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12:56 (мск), источник: ТАСС

Глава Мосбиржи предложил использовать золото в качестве альтернативы доллару

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев предложил использовать российское золото в качестве альтернативы для инвестирования в американский доллар. Об этом он сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме.

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Источник: Reuters

«Известно, что существует целый ряд сверхконсервативных инвесторов, которые приобретали доллары и хранили их под подушкой, полагая, что это очень надежно. Я лично так не считаю, но такие люди есть. Давайте предложим альтернативу американскому доллару в виде российского золота, которое у нас производится, … золота инвестиционного», — сказал Афанасьев.

Также в ходе выступления глава Мосбиржи отметил увеличение активности граждан на финансовом рынке, которые ведут себя «удивительно рационально».

«За последние 1,5 года мы отмечаем существенное увеличение и открытия новых счетов физическими лицами, и их оборота. Справедливо говорим о финансовой грамотности. Тут, конечно, бывают частые ошибки у физических лиц, но в целом инвестор ведет себя удивительно рационально», — сказал он.

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