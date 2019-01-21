Глава Мосбиржи предложил использовать золото в качестве альтернативы доллару

«Известно, что существует целый ряд сверхконсервативных инвесторов, которые приобретали доллары и хранили их под подушкой, полагая, что это очень надежно. Я лично так не считаю, но такие люди есть. Давайте предложим альтернативу американскому доллару в виде российского золота, которое у нас производится, … золота инвестиционного», — сказал Афанасьев.