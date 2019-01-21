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13:09 (мск), источник: Фонтанка

«Вдохнуть новую жизнь в систему». Набиуллина рассказала о реформе пенсионных накоплений

Система индивидуального пенсионного капитала, скрывающаяся за аббревиатурой ИПК, станет приоритетом для Центрального Банка России.

Источник: Reuters

«Для экономики пенсионные накопления — это важнейший источник длинных денег. Именно поэтому мы считаем приоритетом на ближайшее время внедрение индивидуального пенсионного капитала, который должен вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений», — цитирует 21 января выступление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной РБК.

По словам главы регулятора, ИПК — это «устойчивая и надежная для граждан бизнес-модель».

Формироваться система капитала будет из двух источников: отчислений самих граждан на будущую пенсию, а также средств, с помощью которых работодатели смогут софинансировать взносы своих сотрудников.

Набиуллина также отметила, что модель ИПК будет «понятна и проста», а также защищена системой гарантирования пенсионных накоплений.

Напомним, что система индивидуального пенсионного капитала была подготовлена Минфином и ЦБ в 2016 году для того, чтобы модернизировать замороженную накопительную пенсию. В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки до 2021 года. (Впервые к этой мере решили временно прибегнуть в 2014 году.) Жители России смогут перевести в ИПК все имеющиеся пенсионные накопления в срок от полутора-двух до пяти лет.

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