«Вдохнуть новую жизнь в систему». Набиуллина рассказала о реформе пенсионных накоплений
Система индивидуального пенсионного капитала, скрывающаяся за аббревиатурой ИПК, станет приоритетом для Центрального Банка России.
Система индивидуального пенсионного капитала, скрывающаяся за аббревиатурой ИПК, станет приоритетом для Центрального Банка России.
«Для экономики пенсионные накопления — это важнейший источник длинных денег. Именно поэтому мы считаем приоритетом на ближайшее время внедрение индивидуального пенсионного капитала, который должен вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений», — цитирует 21 января выступление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной РБК.
По словам главы регулятора, ИПК — это «устойчивая и надежная для граждан бизнес-модель».
Набиуллина также отметила, что модель ИПК будет «понятна и проста», а также защищена системой гарантирования пенсионных накоплений.
Напомним, что система индивидуального пенсионного капитала была подготовлена Минфином и ЦБ в 2016 году для того, чтобы модернизировать замороженную накопительную пенсию. В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки до 2021 года. (Впервые к этой мере решили временно прибегнуть в 2014 году.) Жители России смогут перевести в ИПК все имеющиеся пенсионные накопления в срок от
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