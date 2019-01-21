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13:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Программа поддержки молодых семей провалилась

Счетная палата признала программу поддержки молодых семей, которым власти обещали помочь с приобретением квартиры, фактически проваленной. Об этом в интервью ТАСС заявил аудитор Счетной палаты Юрий Росляк.

Источник: Reuters

«Увы, проверка Счетной палаты, итоги которой сегодня и обсуждаем, показала, что мы все еще в начале пути. В России свыше 219 тысяч молодых семей являются участниками программы. При этом в год реальную помощь получают около 14 тысяч семей», — рассказал аудитор.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Жилище» была утверждена еще в 2015 году и должна продлиться до 2020 года.

Росляк отмечает, что поставленные задачи оказались не достигнуты. В рамках проверки работы программы аудиторы выезжали в Оренбургскую и Курганскую области.

Росляк отметил, что региональные власти не могут реализовать эту программу нормально, так как зачастую им приходится делать выбор между молодыми и многодетными семьями. «Региональные власти приоритет отдают многодетным. Это ущемляет интересы молодых семей, которые не имеют детей или имеют одного-двух», — отмечает аудитор.

Он отметил, что и демографическая часть этой программы также не реализована.

Ранее Счетная палата пришла к выводу, что большинство программ поддержки коренных народов России неэффективны — до людей не доходит государственная помощь.

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