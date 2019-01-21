Частные банки придумали, как побороть зарплатное рабство
Они предложили перечислять зарплаты через единый расчетный центр.
Они предложили перечислять зарплаты через единый расчетный центр.
Зарплатное рабство до сих пор есть, подавляющее большинство работников
Формально в 2014 г. депутаты внесли изменения в Трудовой кодекс, которые позволяют работнику выбирать банк, на счет в котором он хочет получать зарплату, но на практике эта норма не работает, говорит Сенин. Отмене зарплатного рабства мешает излишняя бюрократия, считает предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз: для того, чтобы получить зарплату на другую карту, нужно ходить в бухгалтерию, это дополнительная нагрузка на нее, и работник не всегда может добиться своего.
Кроме того, продолжает Хьюз, другие банки злоупотребляют своим положением на рынке и предлагают в обмен на зарплатные проекты более низкие ставки по корпоративным кредитам. В результате у госбанков аккумулируются не просто средства населения, но и информация об экономическом положении граждан, их финансовом поведении и предпочтениях, перечисляет Сенин.
На счета в Сбербанке поступает более 50% зарплат россиян, рассказал в выступлении зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Кардинальное решение — это внедрение единой системы выплат заработной платы, основанной на централизованном зарплатном реестре, предложил Сенин. Частично такой функционал уже есть в Системе быстрых платежей (СБП) Банка России, указывает он.
Единый расчетный центр, с помощью которого можно будет перечислять зарплату на любой счет, можно создать на базе Национальной системы платежных карт (НСПК,
За реестр высказался и Панферов: автоматическая система избавит работника от необходимости идти
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов после слушаний отказался от любых комментариев. «Ведомости» направили запросы в Сбербанк, ЦБ, Московскую биржу и НСПК.
Московская биржа технологически способна реализовать такую задачу, сообщил представитель биржи. «У нас уже есть много наработок в рамках проекта маркетплейс: с помощью технологий удаленной идентификации мы сможем открыть и вести счета каждому работающему россиянину», — добавил он. «Ведомости» направили запросы в Сбербанк, ЦБ и в НСПК.