Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы отреагировали на купание Путина в проруби
Первый переднеприводный авто СССР продают за 3 000 000 рублей
Цвет настроения: как пережить самый грустный день в году
Племянница Скрипаля рассказала о его смерти
В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья
ГИБДД привяжет автономера к адресу регистрации владельца Госномера на машину вновь могут выдавать по прописке автовладельца
Анастасия Волочкова отпраздновала день рождения с дочкой и бывшим мужем
Директор школы танцует вместе с учениками вопреки госправилам
Как понять, что вы зависимы от секса
8 мифов о раке, в которые пора перестать верить
"Живой Кен" сделал очередную подтяжку и остался с кривым лицом
Жена изменила и пыталась убить мужа из-за болезни
В центре Москвы мужчина расстрелял своих похитителей
Названы варианты изменения новогодних каникул
Сода и кроссовки: самые дикие сочетания (15 фото)
В России закрывается старейшая сеть магазинов
Как переделали деревянную дачу 60-х годов размером 6 квадратов
История россиянки о жизни в Греции
Фоторепортажи
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
20Взрыв газа в Магнитогорске
15:17 (мск), источник: Ведомости

Частные банки придумали, как побороть зарплатное рабство

Они предложили перечислять зарплаты через единый расчетный центр.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Зарплатное рабство до сих пор есть, подавляющее большинство работников по-прежнему привязаны к одному банку, как правило, с государственным участием, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин.

Формально в 2014 г. депутаты внесли изменения в Трудовой кодекс, которые позволяют работнику выбирать банк, на счет в котором он хочет получать зарплату, но на практике эта норма не работает, говорит Сенин. Отмене зарплатного рабства мешает излишняя бюрократия, считает предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз: для того, чтобы получить зарплату на другую карту, нужно ходить в бухгалтерию, это дополнительная нагрузка на нее, и работник не всегда может добиться своего.

Новость
Набиуллина сравнила состояние ЦБ с эпизодом из «Одиссеи» Гомера

Кроме того, продолжает Хьюз, другие банки злоупотребляют своим положением на рынке и предлагают в обмен на зарплатные проекты более низкие ставки по корпоративным кредитам. В результате у госбанков аккумулируются не просто средства населения, но и информация об экономическом положении граждан, их финансовом поведении и предпочтениях, перечисляет Сенин.

На счета в Сбербанке поступает более 50% зарплат россиян, рассказал в выступлении зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

Кардинальное решение — это внедрение единой системы выплат заработной платы, основанной на централизованном зарплатном реестре, предложил Сенин. Частично такой функционал уже есть в Системе быстрых платежей (СБП) Банка России, указывает он.

Единый расчетный центр, с помощью которого можно будет перечислять зарплату на любой счет, можно создать на базе Национальной системы платежных карт (НСПК, операционно-клиринговый центр для СБП) или Московской биржи, считает Хьюз.

Новость
Откройте рты

За реестр высказался и Панферов: автоматическая система избавит работника от необходимости идти куда-то с заявлением о переводе зарплаты, что зачастую может стать эмоциональным барьером.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов после слушаний отказался от любых комментариев. «Ведомости» направили запросы в Сбербанк, ЦБ, Московскую биржу и НСПК.

Московская биржа технологически способна реализовать такую задачу, сообщил представитель биржи. «У нас уже есть много наработок в рамках проекта маркетплейс: с помощью технологий удаленной идентификации мы сможем открыть и вести счета каждому работающему россиянину», — добавил он. «Ведомости» направили запросы в Сбербанк, ЦБ и в НСПК.

 Рейтинг Владимира Путина перестал быть неуязвимым
Премьер Японии заявил о намерении решить вопрос мирного договора с Россией
ЦБ раскрыл детали реформы пенсионных накоплений
ЕС ввел санкции против «сотрудников ГРУ» из-за дела Скрипалей
Израиль показал видео уничтожения комплекса «Панцирь» в Сирии
Чубайс ответил Захаровой: спросите про ваучер у мамы и папы
Зоолог рассказала, почему мы никогда не видим птенцов голубей
Умерла самая пожилая жительница России
Счетная палата допустила срыв программы поддержки молодых семей
Спорт
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию Международный союз биатлонистов (IBU) потребует от спортсменов с уважением высказываться в адрес российского спортсмена Александра Логинова
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Первый переднеприводный авто СССР продают за 3 000 000 рублей В Санкт-Петербурге выставили на продажу великолепно отреставрированный ЗАЗ-969В — первый переднеприводный советский автомобиль
Кино
Боярская сменила имидж для роли Цветаевой: первые фото в образе Актриса сыграет поэтессу в театральной постановке
Недвижимость
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с третьей беременностью Телеведущая вышла в свет в наряде, подчеркнувшим округлившуюся фигуру (фото)
Леди
Тест-драйв: как я неделю жила (и спала) с умным браслетом Друзья называют меня запойным зожником: о принципах питания, количестве блинов на штанге и качестве сна я готова болтать часами
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь