Частные банки придумали, как побороть зарплатное рабство

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Зарплатное рабство до сих пор есть, подавляющее большинство работников по-прежнему привязаны к одному банку, как правило, с государственным участием, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин.

Формально в 2014 г. депутаты внесли изменения в Трудовой кодекс, которые позволяют работнику выбирать банк, на счет в котором он хочет получать зарплату, но на практике эта норма не работает, говорит Сенин. Отмене зарплатного рабства мешает излишняя бюрократия, считает предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз: для того, чтобы получить зарплату на другую карту, нужно ходить в бухгалтерию, это дополнительная нагрузка на нее, и работник не всегда может добиться своего.

Кроме того, продолжает Хьюз, другие банки злоупотребляют своим положением на рынке и предлагают в обмен на зарплатные проекты более низкие ставки по корпоративным кредитам. В результате у госбанков аккумулируются не просто средства населения, но и информация об экономическом положении граждан, их финансовом поведении и предпочтениях, перечисляет Сенин.

На счета в Сбербанке поступает более 50% зарплат россиян, рассказал в выступлении зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

Кардинальное решение — это внедрение единой системы выплат заработной платы, основанной на централизованном зарплатном реестре, предложил Сенин. Частично такой функционал уже есть в Системе быстрых платежей (СБП) Банка России, указывает он.

Единый расчетный центр, с помощью которого можно будет перечислять зарплату на любой счет, можно создать на базе Национальной системы платежных карт (НСПК, операционно-клиринговый центр для СБП) или Московской биржи, считает Хьюз.

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За реестр высказался и Панферов: автоматическая система избавит работника от необходимости идти куда-то с заявлением о переводе зарплаты, что зачастую может стать эмоциональным барьером.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов после слушаний отказался от любых комментариев. «Ведомости» направили запросы в Сбербанк, ЦБ, Московскую биржу и НСПК.