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18:09 (мск), источник: РИА Недвижимость

Минстрой не поддержал инициативу по освобождению граждан от долгов за ЖКХ

МОСКВА, 21 янв — РИА Недвижимость. Министерство строительства и ЖКХ РФ не поддерживает инициативу депутата о списании всем гражданам долгов за коммунальные услуги, заявил журналистам в понедельник глава ведомства Владимир Якушев.

Источник: Пресс-служба Президента России

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги. Парламентарий подчеркнул, что общее решение по списанию невозвратной задолженности избавит россиян от необходимости проходить «огромные судебные процессы».

«Нужно понимать источник. За счет кого списываем? Дискуссию можно разводить после того, как появится ответ на этот вопрос. И с точки зрения дисциплины, и того что цифра эта (долга) немаленькая, и понимая того, что у нас много других проблем, я наверное эту инициативу не поддержу», — сказал он.

Также практика списания, по словам министра, нежелательна «с точки зрения социальной справедливости».

«Ведь люди не платят по разным причинам. Еще нужно помнить, что для тех, кто не платил по понятным причинам, для них действует инструмент субсидии», — добавил министр.

По данным министра, по состоянию на конец ноября 2018 года, общая задолженность перед РСО составляет 1,238 триллиона рублей, а задолженность населения — это 750 миллиардов рублей.

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