Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы отреагировали на купание Путина в проруби
Новое предложение: купить авто за наличные станет сложнее
Максим Галкин восхитил сеть новыми портретами с детьми
Почему Гайдай не снимал Миронова после "Бриллиантовой руки"
В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья
Крупный пожар произошел в Москве Пожар был настолько сильный, что обрушились крыша и стена помещения
В Приволжье подростки спасли провалившегося под лед мужчину
Шестилетний парикмахер стал звездой соцсетей
Брат и сестра страдают от «болезни Бенджамина Баттона»
Пермяку с высокой температурой 6 лет не могут поставить диагноз
Медведева в Канаду, остальные — в Минск. Там стартует ЧЕ
Овечкин о поражениях: Пришло время собраться и поговорить
Стало известно о состоянии Арбениной после сердечного приступа
Реакция Кремля на списание долгов за газ с Чечни
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
Фото яйца произвело фурор в сети
Цены на вторичку растут несмотря на падение спроса
На Лолиту подали в суд за коммунальные долги
Фоторепортажи
8Трамп накормил спортсменов фастфудом
8Трамп посетил границу с Мексикой
16:51 (мск), источник: RNS

Visa рассказала о росте трат россиян за рубежом в новогодние праздники

Россияне с 1 по 10 января потратили за рубежом по картам Visa порядка 20 млрд рублей, что на 1 млрд рублей выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Visa.

Источник: AP 2019

«В общем в период с 1—10 января 2019 г. россияне потратили за рубежом порядка 20 млрд рублей — это на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее, и на 4 млрд рублей больше, чем в январе 2017 г. За последние два года средний чек по картам Visa при платежах в зарубежных поездках снизился на порядка 13% и составил 5542 рубля», — говорится в сообщении.

Новость
Грустный Новый год: рекордному числу россиян не понравились каникулы

Отмечается, что впервые за последние два года произошло изменение в самых популярных категориях трат. В 2017—2018 годах первое, второе и третье место занимали операции с банкоматами, оплата проживания в отелях и покупки в семейных магазинах одежды соответственно. В 2019 первую и вторую позиции по-прежнему занимают те же категории, но третье место впервые заняли траты на посещение ресторанов.

На оплату покупок в семейных магазинах больше всего тратили россияне, путешествующие в Испанию. Покупки товаров в местных продуктовых магазинах вышли на первое место в Белоруссии, а походы в рестораны — в США. Траты на отели заняли первое место по тратам россиян по картам Visa в Австрии, Франции, Швейцарии, Таиланде, Германии, Италии и ОАЭ.

Третий год подряд самые большие объёмы трат россиян по картам Visa приходятся на Италию. В этом году за 10 дней январских праздников совокупный объем трат граждан России в этой стране составил $29 млн.

В десятку стран, где россияне потратили больше всего средств, в 2019 г. входят Италия, ОАЭ, Таиланд, США, Франция, Германия, Испания, Белоруссия, Австрия и Швейцария.

«В Белоруссии за период 1—10 января 2019 г. владельцы российских карт потратили больше всех иностранцев вместе взятых», — отмечает Visa.

 В Шереметьево задержали Настю Рыбку и Алекса Лесли
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
ЦБ раскрыл детали реформы пенсионных накоплений
Девятая планета Солнечной системы оказалась загадочным кольцом
13-летняя российская фигуристка назвала допинг залогом успеха
Власти Китая подтвердили рождение генно-модифицированных детей
Израиль показал видео уничтожения комплекса «Панцирь» в Сирии
Чубайс ответил Захаровой: спросите про ваучер у мамы и папы
Бывший тренер российских биатлонисток указал на ложь Родченкова
Спорт
«К Логинову вопросов не может быть»: IBU вступился за Россию Международный союз биатлонистов (IBU) потребует от спортсменов с уважением высказываться в адрес российского спортсмена Александра Логинова
Hi-Tech
В интернете опубликовали самую большую базу паролей и адресов электронной почты В одном архиве собрали миллиард комбинаций паролей и почт.
Авто
Первый переднеприводный авто СССР продают за 3 000 000 рублей В Санкт-Петербурге выставили на продажу великолепно отреставрированный ЗАЗ-969В — первый переднеприводный советский автомобиль
Кино
Лиза Арзамасова: «Галиной Сергеевной больше не называют» Звезда сериала «Папины дочки» ответила на вопросы поклонников в студии шоу «ОК на связи!»
Недвижимость
История россиянки о жизни в Греции
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
Газ убивает: почему жилые дома в России продолжают взрываться
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Популярные темы на «Детях»
Фильм "Девчата". Что осталось за кадром... 409
Что это? 312
Дворянские имена. И не только… 211
Дети в трудностях и бедности 175
Леди
Тест-драйв: как я неделю жила (и спала) с умным браслетом Друзья называют меня запойным зожником: о принципах питания, количестве блинов на штанге и качестве сна я готова болтать часами
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь