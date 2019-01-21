Visa рассказала о росте трат россиян за рубежом в новогодние праздники

Источник: AP 2019

«В общем в период с 1—10 января 2019 г. россияне потратили за рубежом порядка 20 млрд рублей — это на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее, и на 4 млрд рублей больше, чем в январе 2017 г. За последние два года средний чек по картам Visa при платежах в зарубежных поездках снизился на порядка 13% и составил 5542 рубля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые за последние два года произошло изменение в самых популярных категориях трат. В 2017—2018 годах первое, второе и третье место занимали операции с банкоматами, оплата проживания в отелях и покупки в семейных магазинах одежды соответственно. В 2019 первую и вторую позиции по-прежнему занимают те же категории, но третье место впервые заняли траты на посещение ресторанов.

На оплату покупок в семейных магазинах больше всего тратили россияне, путешествующие в Испанию. Покупки товаров в местных продуктовых магазинах вышли на первое место в Белоруссии, а походы в рестораны — в США. Траты на отели заняли первое место по тратам россиян по картам Visa в Австрии, Франции, Швейцарии, Таиланде, Германии, Италии и ОАЭ.

Третий год подряд самые большие объёмы трат россиян по картам Visa приходятся на Италию. В этом году за 10 дней январских праздников совокупный объем трат граждан России в этой стране составил $29 млн.

В десятку стран, где россияне потратили больше всего средств, в 2019 г. входят Италия, ОАЭ, Таиланд, США, Франция, Германия, Испания, Белоруссия, Австрия и Швейцария.