Visa рассказала о росте трат россиян за рубежом в новогодние праздники
Россияне с 1 по 10 января потратили за рубежом по картам Visa порядка 20 млрд рублей, что на 1 млрд рублей выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в
Россияне с 1 по 10 января потратили за рубежом по картам Visa порядка 20 млрд рублей, что на 1 млрд рублей выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в
«В общем в период с
Отмечается, что впервые за последние два года произошло изменение в самых популярных категориях трат. В 2017—2018 годах первое, второе и третье место занимали операции с банкоматами, оплата проживания в отелях и покупки в семейных магазинах одежды соответственно. В 2019 первую и вторую позиции
На оплату покупок в семейных магазинах больше всего тратили россияне, путешествующие в Испанию. Покупки товаров в местных продуктовых магазинах вышли на первое место в Белоруссии, а походы в рестораны — в США. Траты на отели заняли первое место по тратам россиян по картам Visa в Австрии, Франции, Швейцарии, Таиланде, Германии, Италии и ОАЭ.
В десятку стран, где россияне потратили больше всего средств, в 2019 г. входят Италия, ОАЭ, Таиланд, США, Франция, Германия, Испания, Белоруссия, Австрия и Швейцария.
«В Белоруссии за период