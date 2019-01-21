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16:24 (мск), источник: ТАСС

МВФ ожидает цены на нефть на уровне ниже $60 в 2019 и 2020 годах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель. Об этом говорится в январском докладе организации World Economic Outlook.

Источник: AP 2019

Так, согласно обновленному прогнозу МВФ, цена на нефть составит $58,95 за баррель в 2019 году и $58,74 за баррель в 2020 году против $69 и $66 за баррель, опубликованных в прошлом докладе организации в октябре 2018 года.

«Цены на нефть с августа 2018 года были волатильны под влиянием изменений уровня предложения в мире, политики США в отношении экспорта иранской нефти и, в последнее время, опасений по поводу снижения мирового спроса. По состоянию на начало января цены на нефть зафиксировались на уровне около $55 за баррель, и рынки ожидали, что цены в целом останутся вблизи этого уровня в течение следующих четырех-пяти лет», — отметили эксперты в докладе МВФ.

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