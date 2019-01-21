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17:39 (мск), источник: Ведомости

Что может помешать России и Украине договориться о транзите газа

«Нафтогаз» настаивает на том, что выплата «Газпромом» компенсации в размере $2,6 млрд — не предмет переговоров.

Источник: AP 2019

Сегодня в Брюсселе состоятся трехсторонние переговоры Украина-Россия-ЕС в отношении транзита российского газа после 2019 г. Конкретных результатов в ходе переговоров достигнуто не будет, такое мнение за несколько часов до начало встречи высказал исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко: «Мы не ожидаем успешного завершения этих переговоров, но ожидаем, рассчитываем, что начнутся реальные переговоры. Пока мы видели, что реальных переговоров нет», — цитирует его «Интерфакс».

Даже при взаимной готовности конструктивно обсуждать условия транзита после 2019 г., подписание какого-бы то ни было документа требовало бы предварительной проработки. «Это серьезный вопрос, в котором есть слишком много технических аспектов. Невозможно во время политической встречи согласовывать технические аспекты», — сказал Витренко.

Но гораздо большей проблемой может стать отсутствие взаимной готовности к компромиссу в отношении уже вынесенных Стокгольмским арбитражом решений, без чего трехсторонняя встреча в Брюсселе скорее всего окажется безрезультатной.

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Один из самых острых вопросов, в котором позиции сторон расходятся — отношение к вердикту Стокгольмского арбитража, который 28 февраля 2018 г. по сумме двух встречных исков (контракт на прямые поставки и транзит через Украину) вынес решение, обязывающее «Газпром» заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд единовременной компенсации. Кроме того, арбитры оставили неизменными условия транзитного контракта, что, по сути, предполагает выплаты «Нафтогаз» еще $4,7 млрд за транзит (110 млрд куб. м газа в год). Размер требований «бери или плати» по поставочному контракту был при этом сокращен более, чем в 10 раз.

«Газпром» сразу назвал это решение «асимметричным», а продолжение действия контрактов «экономически нецелесообразным и невыгодным». «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — говорил предправления «Газпрома» Алексей Миллер 2 марта. Еще через несколько дней, российская компания уведомила «Нафтогаз» о намерении расторгнуть контракты, а на решения арбитров подала аппеляции.

В дальнейшем, необходимость «урегулирование спорных вопросов, восстановление баланса интересов и симметричности ответственности сторон по действующим контрактам», Миллер прямо называл главным вопросом, предопределяющим отношения двух компаний.

Топ-менеджмент «Нафтогаза» в свою очередь в течение 2018 г. неоднократно заявлял, что уже вынесенное в Стокгольмском арбитраже решение считает окончательным. С целью взыскать с «Газпрома» компенсацию, украинская компания пытается заморозить активы российской, находящиеся в нескольких европейских юрисдикциях.

Украинская сторона ожидает, что сегодня в Брюсселе вопрос аппеляций будет выведен за скобки переговоров, следует из слов Витренко. Он надеется услышать «позицию российской стороны»: «До сих пор она состояла в том, чтобы вообще никаких переговоров не может быть, пока не будет восстановлен так называемый баланс — пока Украина не откажется от победы в Стокгольмском арбитраже. Возможно, сейчас они начнут реальные переговоры о транзите», — сказал Витренко («Интерфакс»).

Собеседник «Ведомостей» из числа участников украинской делегации подтверждает, их сторона будет настаивать, что «решение арбитража от декабря 2017 — февраля 2018 не является предметом переговоров». Представитель «Газпрома» пока не ответил на вопрос «Ведомостей».

Кроме Алексея Миллера, в трехсторонней встрече предполагается участие министра энергетики России Александра Новака, министра иностранных дел Украины Павла Климкина, предправления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева и вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, сообщала Еврокомиссия.

В поисках компромисса. Москва, Киев и Брюссель снова обсуждают газовый вопрос
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18:42 (мск)© Ньюстюб
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