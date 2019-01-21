Что может помешать России и Украине договориться о транзите газа
«Нафтогаз» настаивает на том, что выплата «Газпромом» компенсации в размере $2,6 млрд — не предмет переговоров.
«Нафтогаз» настаивает на том, что выплата «Газпромом» компенсации в размере $2,6 млрд — не предмет переговоров.
Сегодня в Брюсселе состоятся трехсторонние переговоры
Даже при взаимной готовности конструктивно обсуждать условия транзита после 2019 г., подписание
Но гораздо большей проблемой может стать отсутствие взаимной готовности к компромиссу в отношении уже вынесенных Стокгольмским арбитражом решений, без чего трехсторонняя встреча в Брюсселе скорее всего окажется безрезультатной.
Один из самых острых вопросов, в котором позиции сторон расходятся — отношение к вердикту Стокгольмского арбитража, который 28 февраля 2018 г. по сумме двух встречных исков (контракт на прямые поставки и транзит через Украину) вынес решение, обязывающее «Газпром» заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд единовременной компенсации. Кроме того, арбитры оставили неизменными условия транзитного контракта, что, по сути, предполагает выплаты «Нафтогаз» еще $4,7 млрд за транзит (110 млрд куб. м газа в год). Размер требований «бери или плати» по поставочному контракту был при этом сокращен более, чем в 10 раз.
«Газпром» сразу назвал это решение «асимметричным», а продолжение действия контрактов «экономически нецелесообразным и невыгодным». «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — говорил предправления «Газпрома» Алексей Миллер 2 марта. Еще через несколько дней, российская компания уведомила «Нафтогаз» о намерении расторгнуть контракты, а на решения арбитров подала аппеляции.
В дальнейшем, необходимость «урегулирование спорных вопросов, восстановление баланса интересов и симметричности ответственности сторон по действующим контрактам», Миллер прямо называл главным вопросом, предопределяющим отношения двух компаний.
Украинская сторона ожидает, что сегодня в Брюсселе вопрос аппеляций будет выведен за скобки переговоров, следует из слов Витренко. Он надеется услышать «позицию российской стороны»: «До сих пор она состояла в том, чтобы вообще никаких переговоров не может быть, пока не будет восстановлен так называемый баланс — пока Украина не откажется от победы в Стокгольмском арбитраже. Возможно, сейчас они начнут реальные переговоры о транзите», — сказал Витренко («Интерфакс»).
Кроме Алексея Миллера, в трехсторонней встрече предполагается участие министра энергетики России Александра Новака, министра иностранных дел Украины Павла Климкина, предправления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева и